Опрос инвесторов: цена Bitcoin скорее упадёт до $10 тыс., чем поднимется до $30 тыс.

Аналитики MLIV Pulse опубликовали результаты опроса инвесторов, в котором пытались определить их мнение относительно дальнейшей ценовой динамики Bitcoin. В опросе приняли участие 950 человек.

Как свидетельствуют данные опроса, большинство респондентов уверены, что в краткосрочной перспективе стоимость Bitcoin и далее будет снижаться. Около 60% участников опроса выразили мнение, что, скорее всего, цена бинкойна упадёт до $10 тыс., что сократит стоимость криптовалюты примерно вдвое. Соответственно, лишь 40% проголосовавших ожидают возврата цены к $30 тыс.

Таким образом, инвесторы придерживаются медвежьих взглядов на будущее Bitcoin. Причин тому много. Криптоиндустрию потрясли проблемные кредиторы, крах отдельных криптовалют и прекращение политики лёгких денег, актуальной во время пандемии коронавируса. Эта политика подпитывала спекулятивное безумие на финансовых рынках, но сейчас она утратила актуальность.

«Сейчас очень легко бояться не только криптовалюты, но и всего мира в целом», — заявил Джаред Мэдфес, партнёр венчурной компании Tribe Capital.

Он добавил, что ожидания дальнейшего падения биткойн отражают «присущий людям страх перед рынком».

Биткойн уже потерял более двух третей своей стоимости с тех пор, как в ноябре 2021 года достиг почти $69 тыс. Согласно данным CoinGecko, с конца прошлого года рыночная стоимость криптовалют сократилась примерно на $2 трлн.

Источник: bloomberg