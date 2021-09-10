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Освітня онлайн-платформа Projector стає онлайн-інститутом

Освітня онлайн-платформа Projector стає онлайн-інститутом

Освітня онлайн-платформа Projector стає онлайн-інститутом


Про суттєву зміну статусу Projector повідомив керівник освітнього проєкту Олександр Трегуб: платформа онлайн-курсів в минулому — відтепер онлайн-інститут.

Projector — отримав редизайн відповідно до змін, які відбулись у внутрішній структурі проєкту, і новий сайт https://prjctr.com.

«Ми більше не школа, яка робить курси, ми стаємо онлайн Інститутом, який моделює освіту майбутнього: практичну, цифрову, системну і кастомізовану під потреби студента.

Нова освіта це не курси. Це навчальна, підприємницька та мережева екосистема прогресивних людей»

Олександр Трегуб

CEO Projector

Перехід до нової моделі передбачає наступні зміни:

  • Перезапуск формату річних комплексних програм — Professiums. В новому форматі обіцяють 16 річних професіумів.
  • Перетворення на edtech компанію, яка буде працювати за принципом «технологія — основа продукту». В планах запуск нових цифрових сервісів, які змінюватимуть навчальний досвід студента.
  • Нова парадигма взаємодії з компаніями-партнерами — не b2b, а ed2b: education to business.
  • Запуск акселератора у 2022 році, на базі якого студенти зможуть не тільки навчатись, а й одразу запускати власні проєкти та стартапи, знаходити партнерів, фінансування та експертизу.
  • Повернення оффлайн спільнот та зустрічей. Серед запланованих подій згадується Krupa 2022 та Offf Kyiv.

В Projector можна вивчати сучасні професії, яких ще нема в традиційних університетах — product management, ux design, copywriting, machine learning, 3d animation, motion design, photography та інші.

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