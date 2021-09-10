Освітня онлайн-платформа Projector стає онлайн-інститутом
Про суттєву зміну статусу Projector повідомив керівник освітнього проєкту Олександр Трегуб: платформа онлайн-курсів в минулому — відтепер онлайн-інститут.
Projector — отримав редизайн відповідно до змін, які відбулись у внутрішній структурі проєкту, і новий сайт https://prjctr.com.
«Ми більше не школа, яка робить курси, ми стаємо онлайн Інститутом, який моделює освіту майбутнього: практичну, цифрову, системну і кастомізовану під потреби студента.
Нова освіта це не курси. Це навчальна, підприємницька та мережева екосистема прогресивних людей»
Олександр Трегуб
CEO Projector
Перехід до нової моделі передбачає наступні зміни:
- Перезапуск формату річних комплексних програм — Professiums. В новому форматі обіцяють 16 річних професіумів.
- Перетворення на edtech компанію, яка буде працювати за принципом «технологія — основа продукту». В планах запуск нових цифрових сервісів, які змінюватимуть навчальний досвід студента.
- Нова парадигма взаємодії з компаніями-партнерами — не b2b, а ed2b: education to business.
- Запуск акселератора у 2022 році, на базі якого студенти зможуть не тільки навчатись, а й одразу запускати власні проєкти та стартапи, знаходити партнерів, фінансування та експертизу.
- Повернення оффлайн спільнот та зустрічей. Серед запланованих подій згадується Krupa 2022 та Offf Kyiv.
В Projector можна вивчати сучасні професії, яких ще нема в традиційних університетах — product management, ux design, copywriting, machine learning, 3d animation, motion design, photography та інші.