Освітня онлайн-платформа Projector стає онлайн-інститутом

Про суттєву зміну статусу Projector повідомив керівник освітнього проєкту Олександр Трегуб: платформа онлайн-курсів в минулому — відтепер онлайн-інститут.

Projector — отримав редизайн відповідно до змін, які відбулись у внутрішній структурі проєкту, і новий сайт https://prjctr.com.

«Ми більше не школа, яка робить курси, ми стаємо онлайн Інститутом, який моделює освіту майбутнього: практичну, цифрову, системну і кастомізовану під потреби студента.

Нова освіта це не курси. Це навчальна, підприємницька та мережева екосистема прогресивних людей»

Олександр Трегуб

CEO Projector