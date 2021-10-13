Податковий законопроєкт Дія City рекомендовано до другого читання та прийняття в цілому — сумнівні правки з обмеженнями для ФОП відхилені
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав податковий законопроєкт щодо Дія City (№ 5376) та рекомендував Верховній Раді ухвалити його в другому читанні. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці у Facebook.
«Дія City» — проєкт спеціального правового режиму для IT-індустрії, який включає особливу схему оподаткування та працевлаштування для айтівців, а також особливі преференції для компаній-резидентів. У серпні президент України Володимир Зеленський підписав базовий закон «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» № 1667-ІХ, який запроваджує спеціальний правовий режим «Дія Сіті» для ІТ-сфери та визначає організаційні, правові й фінансові засади його функціонування. Він визначає тільки загальні засади функціонування, які поширюються не тільки на резидентів Дія City, а й на всі ІТ-компанії. Водночас Дія City запроваджується як альтернатива поточним умовам і діятиме по всій країні, а вступ до нього буде добровільним — закон містить норму про неприпустимість прямого чи опосередкованого примусу юридичних осіб до набуття статусу резидента. Визначено чіткий перелік кваліфікованих видів діяльності в межах спецрежиму, а держава гарантує ІТ-індустрії незмінність умов «Дія.City» протягом 25 років. Детальніше про ініціативу ми розповідали в попередньому матеріалі.
«Дія.City» бути. Зеленський підписав закон про спеціальний правовий режим з особливими умовами оподаткування для ІТ-сфери
Податковий законопроєкт № 5376 — останній з пакету Дія City зі змінами до Податкового кодексу, який спочатку планували передати в Раду ще наприкінці 2020-го. Саме цей документ визначає спеціальні умови оподаткування для резидентів Дія City. Цей законопроєкт Рада ухвалила у першому читанні на початку червня, а зараз податковий комітет підтримав його та рекомендував Верховній Раді ухвалити його в другому читанні та в цілому.
Податкові умови Дія City
- податок на дохід фізичних осіб з 18% знижується до 5%;
- єдиний соціальний внесок у розмірі 22% від мінімальної заробітної плати;
- можливість вибирати, який корпоративний податок сплачувати, — податок на прибуток (18%) чи податок на виведений капітал (ПнВК) за ставкою 9%;
- військовий збір становитиме 1,5%;
- 0% податку на дохід від реалізації фізособою частки в компанії-резиденті Дія City — за умови, якщо вона володіла часткою більше ніж 1 рік;
- 0% на дохід фізосіб у вигляді дивідендів, які нараховані компанією-резидентом за умови їх виплати не частіше 1 разу на 2 роки;
- податкова знижка (з ПДФО) на суму інвестицій в українські стартапи.
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Напередодні депутат «Слуги народу» Андрій Холодов запропонував внести зміни до законопроєкту 5376, які передбачають скорочення перехідного періоду для резидентів «Дія Сity» з ФОП-моделі на гіг-контракти з трьох до одного року. Після цього в Асоціації IT Ukraine розкритикували правки та назвали їх «закручуванням гайок» і саботажем, оскільки всіх ФОП безальтернативно переведуть на трудові відносини або на гіг-контракти, а податкові пільги скасуються для всіх фахівців резидентів «Дія Сity», які не займаються безпосередньо програмуванням.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевняє, що ці правки були відхилені і до другого читання і наразі податковий законопроєкт передбачає наступні умови роботи з ФОП в Дія City:
- Для компаній, які платять ПнВК, перехідний період щодо обмеження на роботу з ФОП буде таким: до 2024 жодних обмежень, з 2024 витрати на платників єдиного податку не повинні перевищувати 50%, а з 2025 — 20%.
- Резиденти Дія City, що залишаться на моделі сплати податку на прибуток на загальних підставах, та у яких річний ліміт доходу становить до 40 млн грн, матимуть можливість працювати з ФОП без обмежень на весь час дії спецрежиму.
- Пільгове оподаткування на зарплати фахівців не обмежуватиметься за єдиним КВЕДом та буде розповсюджуватися на всіх працівників компанії.