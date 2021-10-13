Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав податковий законопроєкт щодо Дія City (№ 5376) та рекомендував Верховній Раді ухвалити його в другому читанні. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці у Facebook.

«‎Дія City» — проєкт спеціального правового режиму для IT-індустрії, який включає особливу схему оподаткування та працевлаштування для айтівців, а також особливі преференції для компаній-резидентів. У серпні президент України Володимир Зеленський підписав базовий закон «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» № 1667-ІХ, який запроваджує спеціальний правовий режим «Дія Сіті» для ІТ-сфери та визначає організаційні, правові й фінансові засади його функціонування. Він визначає тільки загальні засади функціонування, які поширюються не тільки на резидентів Дія City, а й на всі ІТ-компанії. Водночас Дія City запроваджується як альтернатива поточним умовам і діятиме по всій країні, а вступ до нього буде добровільним — закон містить норму про неприпустимість прямого чи опосередкованого примусу юридичних осіб до набуття статусу резидента. Визначено чіткий перелік кваліфікованих видів діяльності в межах спецрежиму, а держава гарантує ІТ-індустрії незмінність умов «Дія.City» протягом 25 років. Детальніше про ініціативу ми розповідали в попередньому матеріалі.

Податковий законопроєкт № 5376 — останній з пакету Дія City зі змінами до Податкового кодексу, який спочатку планували передати в Раду ще наприкінці 2020-го. Саме цей документ визначає спеціальні умови оподаткування для резидентів Дія City. Цей законопроєкт Рада ухвалила у першому читанні на початку червня, а зараз податковий комітет підтримав його та рекомендував Верховній Раді ухвалити його в другому читанні та в цілому.

Податкові умови Дія City

податок на дохід фізичних осіб з 18% знижується до 5%;

єдиний соціальний внесок у розмірі 22% від мінімальної заробітної плати;

можливість вибирати, який корпоративний податок сплачувати, — податок на прибуток (18%) чи податок на виведений капітал (ПнВК) за ставкою 9%;

військовий збір становитиме 1,5%;

0% податку на дохід від реалізації фізособою частки в компанії-резиденті Дія City — за умови, якщо вона володіла часткою більше ніж 1 рік;

0% на дохід фізосіб у вигляді дивідендів, які нараховані компанією-резидентом за умови їх виплати не частіше 1 разу на 2 роки;

податкова знижка (з ПДФО) на суму інвестицій в українські стартапи.

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Напередодні депутат «Слуги народу» Андрій Холодов запропонував внести зміни до законопроєкту 5376, які передбачають скорочення перехідного періоду для резидентів «Дія Сity» з ФОП-моделі на гіг-контракти з трьох до одного року. Після цього в Асоціації IT Ukraine розкритикували правки та назвали їх «закручуванням гайок» і саботажем, оскільки всіх ФОП безальтернативно переведуть на трудові відносини або на гіг-контракти, а податкові пільги скасуються для всіх фахівців резидентів «Дія Сity», які не займаються безпосередньо програмуванням.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевняє, що ці правки були відхилені і до другого читання і наразі податковий законопроєкт передбачає наступні умови роботи з ФОП в Дія City: