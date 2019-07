Призовой фонд The International 2019 превысил $30 млн

Призовой фонд грядущего ежегодного турнира The International — крупнейшего соревнования по Dota 2 и одного из важнейших событий в мире киберспорта — сегодня установил новый рекорд, впервые за всю историю преодолев отметку в $30 млн.

На момент написания этих строк призовой фонд The International 2019 составляет $30 044 736. Учитывая, что призовой фонд будет расти вплоть до начала чемпионата, вполне можно ожидать, что к началу чемпионата неустанные фанаты Vave докинут в общую копилку еще несколько миллионов.

Как всегда, за формирование призового фонда ответственны поклонники Dota 2. Приобретая пропуск «Боевой пропуск» стоимостью $10 или уровни к нему, они спонсируют турнир; каждый купленный боевой пропуск — это + $2,5 к общей сумме. Итоговая сумма будет разыграна между 18 сильнейшими коллективами по Dota 2 со всего мира.

Напомним, основной этап The International 2019 пройдет с 20 по 25 августа в Шанхае на стадионе «Мерседес-Бенц Арена». В этом году на The International 2019 вместе с остальными отправятся команды Virtus.pro и Natus Vincere, в составе которых выступят наши соотечественники. Полный же список команд-участников The International 2019 можно увидеть на изображении ниже:

В прошлом году победителем турнира The International стала команда из Европы OG (ранее известная как monkey Business). За победу игроки получили более $11 млн.

Источник: dota2.prizetrac.kr