Процессор Intel Core i9-10900K Comet Lake-S при разгоне до 5,4 ГГц для всех 10 ядер набрал 3000 баллов в тесте Cinebench R15





Как ожидается, в этом месяце компания Intel официально представит свои новые процессоры 10-го поколения семейства Comet Lake-S. Запрет на публикацию их обзоров истекает 20 мая. Однако это не мешает некоторым энтузиастам, получившим в своё распоряжение новые чипы, делиться некоторыми сведениями о них.

В частности, обнаружен результат тестирования процессора Intel Core i9-10900K в пакете Cinebench R15. При этом чип работал на частоте 5,4 ГГц. Отметим, это 10-ядерный процессор, который поддерживает возможность выполнения 20 потоков инструкций одновременно. Базовая частота составляет 3,7 ГГц, а максимальная частота в режиме Thermal Velocity Boost – 5,3 ГГц (но не для всех ядер). Устройство изготавливается по нормам устаревшего и несколько раз улучшенного 14-нанометрового технологического процесса и обладает показателем TDP 125 Вт. С учётом этого, от чипов Comet Lake-S не ожидают выдающихся возможностей в разгоне, производитель и так выжал из них максимум.

Публикация на форуме Baidu (уже удалена) демонстрировала, что процессор работал на частоте 5,4 ГГц (для всех 10 ядер) при напряжении питания 1,35 В. Для отвода выделяющегося тепла использовался охладитель, обеспечивающий температуру -20 градусов Цельсия. Благодаря такому разгону и охлаждению устройство смогло набрать в тесте Cinebench R15 (в многоядерном режиме) 3002 балла. Процессор тестировался на материнской плате ASRock Phantom Gaming 4/AX с оперативной памятью G.Skill DDR4-3200 MHz CL14.

Источник: videocardz, tomshardware