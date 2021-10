Ремастеры трилогии GTA выйдут 11 ноября — сборник уже доступен для предзаказа по цене 1800 грн (скриншоты и трейлер)

Циркулировавшие ранее слухи о намерении Rockstar выпустить обновленные версии GTA III, Vice City и San Andreas полностью подтвердились. В цифровом магазине Rockstar уже появилась страница, где можно оформить предварительный заказ на переиздание трилогии.

Сообщается, что трилогия Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition включает игры Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City и Grand Theft Auto: San Andreas. Все три игры обновлены и содержат текстуры высокого разрешения, улучшенные модели освещения, увеличенное расстояние прорисовки, элементы управления и прицеливания в стиле Grand Theft Auto V и другие улучшения.

Минимальные системные требования для ПК выглядят следующим образом:

ОС: Windows 10 64 бит

Процессор: Intel Core i5-2700K / AMD FX-6300

ОЗУ: 8 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 760 2 ГБ / AMD Radeon R9 280 3 ГБ

Накопитель: 45 ГБ свободного пространства

Рекомендуемые системные требования немного повыше, но выглядят вполне гуманными:

ОС: Windows 10 64 бит

Процессор: Intel Core i7-6600K / AMD Ryzen 5 2600

ОЗУ: 16 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 4 ГБ / AMD Radeon RX 570 4 ГБ

Накопитель: 45 ГБ свободного пространства

Коллекция Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition выйдет 11 ноября. Цена трилогии составляет 1799 грн. Она будет доступна в цифровом виде на платформах ПК, двух поколениях консолей PlayStation и Xbox, Nintendo Switch. Физические копии появятся с 7 декабря. Кроме того, ремастер GTA: San Andreas выйдет в Xbox Game Pass с 11 ноября, обновлённая GTA III – в PS Now с 7 декабря.