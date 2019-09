Respawn Entertainment совместно с Oculus VR анонсировали игру Medal of Honor: Above and Beyond эксклюзивно для виртуальной реальности

Студия Respawn Entertainment в партнёрстве с Oculus VR анонсировала игру в виртуальной реальности Medal of Honor: Above and Beyond. Её релиз запланирован на 2020 год.

Партнёрское соглашение было анонсировано ещё в 2017 году, до того, как EA выкупила Respawn Entertainment. Однако именно эта покупка открыла путь к использованию франшизы Medal of Honor для игры, ориентированной на платформу виртуальной реальности Oculus VR.

Во время проведения конференции Oculus Connect был показан геймплей игры Medal of Honor: Above and Beyond, демонстрирующий события Второй мировой войны и выглядящий достаточно реалистично. Игровой персонаж перезаряжает оружие с использованием двух рук, ведёт сражения в условиях квартальной городской застройки, взаимодействует с различными предметами.

Проект находится под руководством игрового директора Питера Хиршманна, который был продюсером в Dreamworks Interactive и работал над оригинальной игрой. Хиршманн говорит, что он и ряд других ветеранов, создававших Medal of Honor, работают в команде разработчиков проекта для виртуальной реальности. По его словам, перед ним была поставлена ​​задача сохранить дух серии без изменений, поскольку он движется к совершенно новой платформе.

Журналисты The Verge уже успели опробовать предварительную версию игры Medal of Honor: Above and Beyond и называют её «одним из самых напряжённых шутеров в виртуальной реальности». Игра состоит из 50 миссий, каждая из которых имеет простую цель и несколько встреч с врагами. К ним можно подходить с разных точек направлений и с использованием разнообразного оружия. Игра выглядит очень аркадно, чем-то вроде классических шутеров эпохи консолей 90-х, дополненных механикой виртуальной реальности и современного искусственного интеллекта противника. Передвижение осуществляется с помощью контроллеров Oculus Touch в стиле Marvel Powers United VR. И каждое действие, которое совершает игрок, включает в себя определенный тип физического действия. Например, нельзя перезарядить оружие с помощью кнопки. Нужно взять магазин с патронами с пояса и установить его в оружие. Аналогично, гранату нужно сначала снять с ремня, выдернуть чеку и физически бросить. Такой подход выглядит достаточно реалистичным и может быть волнительным в пылу боя. Как отмечают в The Verge, после 45-минутной игровой сессии можно хорошо вспотеть, пробираясь через виртуальную нацистскую базу или пересекая склон снежной горы, чтобы захватить радиобашню.

Источник: The Verge