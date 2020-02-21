Rivian лишился первого главного технического директора (ветерана Apple и бывшего разработчика iPhone)





О перспективном американском производителе электрокаров Rivian Automotive, который называют «ночным кошмаром» Tesla, мы уже писали не раз. Напомним, к настоящему моменту Rivian представил две полностью электрические модели: пикап Rivian R1T и кроссовер Rivian R1S — обе будут производиться (пикап R1T вот-вот встанет на конвейер) на бывшем заводе Mitsubishi в штате Иллинойс (там же будут собирать будущий электрокроссовер Lincoln на «скейтборд»-платформе Rivian). И вот сейчас пришла неожиданная новость об отставке первого главного технического директора Rivian — Майк Белл, ветеран Apple и бывший разработчик iPhone, не проработал на новом месте и девяти месяцев.

Ресурс The Verge получил подтверждение, что с этого месяца Майк Белл больше не работает в Rivian. Топ-менеджер вступил в должность в июне прошлого года. В свое время он 16 лет проработал в Apple, где принимал участие в разработке iMac, Apple TV и iPhone. До прихода в Rivian Майк Белл успел поработать в Intel, где несколько лет руководил разработкой мобильных устройств и платформ. Также он работал в Palm, помогая Pre с выходом в свет, и в Motorola.

Что конкретно послужило причиной ухода, неясно. Майк Белл отказался комментировать свой уход и дальнейшие планы.

Неожиданным уход является хотя бы потому, что его можно увидеть в первом эпизоде документального сериала «за кулисами», вышедшего на YouTube-канале Rivian 6 февраля.

На камеру Белл объясняет, что ему «очень повезло возглавить группы, создавшие Wi-Fi, iMac», и что он помог принести оригинальный iPhone в мир. С улыбкой он называет компанию Rivian «BHAG», что является сокращением «big hairy audacious goal» (что в вольном переводе на русский означает «большая жесткая дерзкая цель»).

Белл является только одним из рекрутированных Rivian видных специалистов. С момента основания в 2009 году стартап вырос до 1700 сотрудников по всему миру. Представитель Rivian Эми Маст, комментируя отставку Белла, заявила, что компания «ценит его вклад и желает ему всего наилучшего», но отказалась предоставить больше информации о причинах ухода.

По данным The Verge, Rivian наняла много бывших специалистов из Ford, McLaren, Faraday Future и Tesla.

Источник: The Verge