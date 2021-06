С потребительских NAS WD My Book Live в результате атаки хакеров пропали данные пользователей, рекомендуется отключить устройства от интернета

Владельцы сетевых хранилищ информации WD My Book Live обнаружили неприятный сюрприз – данные с их устройств были удалены без каких-либо действий со стороны пользователей. В сообщении на форуме сообщества компания WD сообщила, что потеря данных является результатом работы «вредоносного программного обеспечения». В связи с этим всем владельцам моделей My Book Live или My Book Live Duo настоятельно рекомендуется отключить свои устройства от интернета, чтобы защитить данные.

Некоторые пользователи форума WD сообщают, что на их устройствах произошел сброс к заводским настройкам. В то же время другие пользователи утверждают, что им отображается страница с запросом пароля, которого они не знают.

В большинстве случаев пострадавшие говорят, что все данные на устройстве исчезли. При этом в некоторых случаях структура папок могла остаться нетронутой, но с пустыми папками, но в других случаях полностью удалены все папки кроме тех, которые по умолчанию находятся на устройстве.

Журналисты ресурса The Verge обратились в компанию WD с просьбой прокомментировать ситуацию и прямо спросили, будет ли она предлагать услуги восстановления данных пострадавшим пользователям, но пока не получили ответа. Вместе с тем WD прокомментировала ситуацию другим ресурсам. Компания заявила, что расследует инцидент и не считает, что её серверы были скомпрометированы.

Источник: The Verge