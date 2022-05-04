Samsung анонсировала флэш-накопители UFS 4.0 для смартфонов: ёмкость до 1 ТБ и скорость чтения до 4200 МБ/с

Компания Samsung представила новую версию стандарта памяти Universal Flash Storage 4.0, который обеспечивает существенный прирост скорости по сравнению с предшественником.

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Стандарт UFS 4.0 предлагает скорость передачи данных на линию 23,2 Гбит/с. Это вдвое превышает скоростные возможности стандарта UFS 3.1, используемого во флагманских смартфонах Galaxy S22. Samsung говорит, что такая высокая пропускная способность делает новый стандарт памяти идеальным для 5G-смартфонов, которые часто обрабатывают большие объёмы данных. Компания ожидает, что стандарт UFS 4.0 примут для использования в автомобильной промышленности, а также для устройств дополненной и виртуальной реальности.

Флэш-память UFS 4.0 оснащена чипами Samsung V-NAND 7-го поколения и фирменным контроллером. Такие устройства обеспечивают скорость последовательного чтения до 4200 МБ/с и скорость последовательной записи до 2800 МБ/с. Кроме того, такая память более энергоэффективна – на 46% по сравнению с предыдущим поколением. Устройства Samsung USF 4.0 будут иметь максимальные размеры 11x13x1 мм и будут представлены в нескольких вариантах ёмкости до 1 ТБ.

Samsung приступит к массовому производству устройств хранения данных UFS 4.0 в третьем квартале 2022 года. Сейчас компания сотрудничает с глобальными производителями смартфонов и потребительских устройств и «активно работает над созданием экосистемы для UFS 4.0».

Источник: Engadget