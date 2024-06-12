Samsung Galaxy Z Fold 6 подорожает на $100 ─ базовая версия будет стоить от $1900

Как сообщают осведомленные источники, Samsung намерена повысить цену своего следующего складного смартфона в стиле книжки Galaxy Z Fold 6.

В течение последних нескольких лет цена линейки Galaxy Fold была достаточно стабильной. Модели Galaxy Fold 3, Fold 4 и Fold 5 стоили от $1799. Это было немного ниже начальной цены, когда вышел первый Galaxy Fold и продавался по цене от $1980, а Galaxy Z Fold 2 — от $1999. Итак, после дорогих первых моделей цены немного снизились. Но теперь все возвращается обратно.

По данным SmartPrix, Samsung собирается выпустить Galaxy Z Fold 6 по цене от $1899,99 за базовую модель с 256 ГБ встроенного хранилища. Это на $100 больше, чем за начальную модель прошлого года. Версии с большим объемом хранилища будут стоить еще дороже. Модель с хранилищем на 512 ГБ получит цену $2019,99, тогда как самый популярный вариант с хранилищем емкостью 1 ТБ будет стоить $2259,99. Все цены указаны для рынка США.

Это выглядит странно, поскольку конкуренты Samsung постоянно снижают среднюю стоимость своих складных устройств.

В той же публикации также сообщается, что Samsung предложит три основных цветовых варианта для Galaxy Z Fold 6: Темно-синий, Серебристая тень и Розовый. Также очень вероятно, что, как и в случае с прошлыми моделями, Samsung предложит некоторые дополнительные цвета, эксклюзивные для своего онлайн-магазина.

Источник: 9to5google