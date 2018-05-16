Samsung ведёт переговоры с ZTE относительно поставок мобильных процессоров Exynos

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Компания Samsung Electronics ведёт переговоры с несколькими производителями смартфонов относительно поставок мобильных процессоров для их нужд. В том числе, переговоры ведутся и с компанией ZTE, которая недавно лишилась возможности использовать чипы Qualcomm в результате введения ограничений со стороны Министерства торговли США.

Как заявил в одном из интервью глава подразделения Samsung System LSI, занимающегося разработкой чипов, компания ведёт переговоры со всеми OEM-производителями смартфонов. Он также отметил, что анонс новых клиентов для процессоров Exynos ожидается в первом полугодии 2019 года.

На текущий момент мобильные процессоры Exynos в основном применяются в собственных смартфонах Samsung Galaxy. Ещё одним клиентом Samsung, использующим чипы Exynos, является компания Meizu.

Большую часть прибыли компании Samsung приносит изготовление чипов памяти. Также компания стремится к диверсификации производства чипов и активно занимается развитием процессоров для мобильных устройств, сенсоров изображения и автомобильных чипов. Заключение сделки с ZTE может быть выгодно для обеих компаний. Samsung расширит рынок сбыта своих процессоров, а ZTE сможет стать менее зависимой от американских технологий, доступ к которым ей перекрыт сроком на 7 лет.

Источник: cdrinfo