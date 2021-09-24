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Секретная папка в Google Photos появится на всех Android-смартфонах

Секретная папка в Google Photos появится на всех Android-смартфонах

Секретная папка в Google Photos появится на всех Android-смартфонах


Функция Locked Folder в приложении Google Photos в скором времени станет доступной на всех устройствах, работающих под управлением Android 6 и более поздних версий. Изначально функция была запущена в июне эксклюзивно для новых смартфонов линейки Pixel.

Напомним, эта функция позволяет создать специальную секретную папку и безопасно хранить в ней фотографии и видео, которые не предназначены для посторонних глаз. Эти материалы будут скрыты из общей ленты и от прочих приложений, а доступ к папке ограничивается с помощью пароля или биометрической идентификации. Google не сообщила точной даты, когда эта функция станет более широкодоступной, ограничившись лишь фразой, что она «скоро появится».

Чтобы настроить секретную папку Locked Folder, необходимо в приложении Google Photos перейти во вкладку Library, а затем выбрать пункты Utilities > Locked Folder. После этого можно добавлять в секретную папку существующие фотографии и видео. Приложение камеры Pixel может сохранять новые снимки прямо в секретную папку при съёмке. Однако пока неясно, будет ли эта функция также доступна для других приложений камеры на Android. Следует отметить, что любые изображения, сохраненные в заблокированной папке, не будут синхронизироваться с облачным сервисом.

Источник: The Verge

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