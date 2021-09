Секретная папка в Google Photos появится на всех Android-смартфонах

Функция Locked Folder в приложении Google Photos в скором времени станет доступной на всех устройствах, работающих под управлением Android 6 и более поздних версий. Изначально функция была запущена в июне эксклюзивно для новых смартфонов линейки Pixel.

Напомним, эта функция позволяет создать специальную секретную папку и безопасно хранить в ней фотографии и видео, которые не предназначены для посторонних глаз. Эти материалы будут скрыты из общей ленты и от прочих приложений, а доступ к папке ограничивается с помощью пароля или биометрической идентификации. Google не сообщила точной даты, когда эта функция станет более широкодоступной, ограничившись лишь фразой, что она «скоро появится».

With Locked Folder in @googlephotos, you can add photos to a passcode protected space and they won’t show up as you scroll through Photos or other apps on your phone. Locked Folder is launching first on Google Pixel, and more Android devices throughout the year. #GoogleIO pic.twitter.com/yGNoQ8vLdq

— Google (@Google) May 18, 2021