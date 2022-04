Серия вспышек на Солнце привела к появлению на Земле полярных сияний редкой красоты [фото+видео]

В конце марта на Солнце произошло несколько вспышек. Самая сильная (M9.6 – средней интенсивности) произошла в 18:35 UTC 31 марта. Источником была группа солнечных пятен с высокой магнитной сложностью (Region 2975). Об этом сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.

Выброшенные звездой заряженные частицы достигли Земли и усилили полярные сияния, сделав их еще более прекрасными и яркими. Запечатлеть последствия магнитных бурь успело множество фотографов-любителей и профессионалов из Канады, северных частей США и Новой Зеландии.

Солнечные вспышки — это мощные выбросы энергии. Они могут влиять на радиосвязь, работу электрических сетей, навигационные сигналы и представлять опасность для космических кораблей и астронавтов.

