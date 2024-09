Сеть TON бьет рекорды после ареста Дурова, но инвесторы нервничают

После ареста основателя Telegram Павла Дурова властями Франции, в сети TON неожиданно начался значительный всплеск активности. За последние 24 часа стоимость фьючерсных контрактов, заключенных на покупку монеты Toncoin (TON), выросла на 5З% — до $50З,7 млн, а объем открытых позиций — на 10% до $274,6 млн. Стоит отметить, что клиенты криптобирж Binance, OK, Bуbit и Bitfinex создали наибольшее количество лонг-позиций Длинная позиция — это покупка актива с расчетом на то, что со временем он вырастет в цене. на покупку TON, очевидно, ожидая роста стоимости. А количество транзакций в сети TON увеличилось более чем на 160%.

Также в сети TON зафиксирован рекордный рост активных адресов — уникальных идентификаторов криптовалютных кошельков. За первую неделю сентября количество активных адресов достигло 701 800, что на 6% больше, чем за предыдущую неделю. Это свидетельствует о том, что интерес к сети TON продолжает расти, несмотря на арест Дурова. Возможно, не последнюю роль сыграло и свежее сообщение основателя Telegram, добавив инвесторам немного уверенности в будущем активов.

Интересно, что сразу после его задержания 4 августа, токены экосистемы TON (около 54-х) отреагировали резким падением. Если на пике стоимость TON составляла $7,11, то по состоянию на 10 сентября она составляет $5.35. А цена одного из наиболее популярных свежих токенов, DOGS, упала до уровня ниже листинга: $0,001087.

Несмотря на рост активности в сети, цена собственно самого нативного токена сети TON с момента инцидента снизилась более чем на 30%. Такая резкая коррекция стоимости свидетельствует о неуверенности инвесторов относительно будущего проекта. Впрочем, TON показывает хоть и незначительную, но положительную динамику.

Но мнения на рынке очень неопределенные. Например, популярный аналитик Али Мартинес считает, что если TON не сможет закрепиться выше $4,7, то токен может скорректироваться и обвалиться до $2,6. Это может повлиять на краткосрочную стратегию инвесторов и вызвать еще большие колебания цены в ближайшие месяцы.

#Toncoin needs to reclaim the $4.70 support level soon. If $TON fails to do so, a 45% correction down to $2.60 could be likely. pic.twitter.com/Jv0V47sXjQ

— Ali (@ali_charts) September 4, 2024