Симпсоны и Локи объединятся в короткометражном спецвыпуске

Disney владеет правами на многие киновселенные, поэтому может позволить себе устраивать специальные кроссоверы между ними. Компания анонсировала новый короткометражный мультфильм под названием «The Good, The Bart, and The Loki» / «Хороший, Барт и Локи», дебют которого состоится 7 июля эксклюзивно на платформе Disney+.

Постер для спецэпизода выполнен в стилистике фильма «Мстители: Финал». На изображении можно увидеть не только персонажей из «Симпсонов» в ролях супергероев, но и самого бога хитрости Локи, которого озвучит в мультфильме Том Хиддлстон.

По сюжету, Локи вновь изгоняют из Асгарда, после чего ему предстоит столкнуться «со своими самыми сильными противниками: Симпсонами и самыми могущественными героями Спрингфилда».

Отмечу, что для «Симпсонов» это далеко не первый подобный кроссовер. 4 мая этого года вышел спецвыпуск «The Force Awakens from Its Nap» / «Сила пробуждается после сна» в стилистике «Звездных войн». А в прошлом году Симпсоны уже встречались со Мстителями в эпизоде «Bart the Bad Guy» / «Барт — злодей» (14 серия 31 сезона «Симпсонов»).

