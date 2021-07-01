Симпсоны и Локи объединятся в короткометражном спецвыпуске

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Disney владеет правами на многие киновселенные, поэтому может позволить себе устраивать специальные кроссоверы между ними. Компания анонсировала новый короткометражный мультфильм под названием «The Good, The Bart, and The Loki» / «Хороший, Барт и Локи», дебют которого состоится 7 июля эксклюзивно на платформе Disney+.

Постер для спецэпизода выполнен в стилистике фильма «Мстители: Финал». На изображении можно увидеть не только персонажей из «Симпсонов» в ролях супергероев, но и самого бога хитрости Локи, которого озвучит в мультфильме Том Хиддлстон.

По сюжету, Локи вновь изгоняют из Асгарда, после чего ему предстоит столкнуться «со своими самыми сильными противниками: Симпсонами и самыми могущественными героями Спрингфилда».

Отмечу, что для «Симпсонов» это далеко не первый подобный кроссовер. 4 мая этого года вышел спецвыпуск «The Force Awakens from Its Nap» / «Сила пробуждается после сна» в стилистике «Звездных войн». А в прошлом году Симпсоны уже встречались со Мстителями в эпизоде «Bart the Bad Guy» / «Барт — злодей» (14 серия 31 сезона «Симпсонов»).

Источник: The Verge