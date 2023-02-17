Следующая часть Civilization находится в разработке – заявление нового главы Firaxis Games Хизер Хейзен

Следующая Civilization находится в разработке у студии Firaxis Games – эту информацию подтвердила материнская компания Take-Two Interactive. Новость появилась через шесть лет после запуска Civilization 6, которая имела успех у критиков и коммерческий успех на пяти платформах. Речь о дате выхода или хотя бы примерных сроках пока не идет.

Take-Two и 2K Games объявили о разработке в пресс-релизе, также сообщив о назначении Хизер Хейзен на должность главы студии Firaxis и об уходе давнего разработчика Джейка Соломона. Ранее Хазен была главным операционным директором Firaxis Games. Эд Бич останется креативным директором следующей Civilization. Бич руководил Civilization 6 и был дизайнером Civilization 5 2010 года.

«Я очень рада возможности продолжить легендарное наследие студии, начиная с объявления о том, что Firaxis разрабатывает следующую итерацию легендарной франшизы Civilization, — говорится в заявлении Хазен. — Мне повезло, что я работаю с одними из лучших разработчиков в нашей отрасли, и у нас есть планы поднять франшизу Civilization на новые захватывающие высоты для наших миллионов игроков по всему миру. Кроме того, мы продолжим поддерживать Marvel’s Midnight Suns контентом после запуска и изучаем новые творческие проекты для наших команд».

Шестая игра франшизы Civilization, созданной Сидом Мейером в Microprose более 30 лет назад, вышла осенью 2016 года. К игре были выпущены два расширения – Rise and Fall и Gathering Storm, а также другой загружаемый контент. По данным Take-Two, на сегодняшний день было продано более 65 млн копий Civilization 6.

Источник: Polygon