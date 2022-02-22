СМИ: Apple завершила ключевые производственные испытания своей AR/VR-гарнитуры. Релиз ожидается к концу 2022 года

По слухам, компания Apple завершила вторую фазу инженерных проверочных испытаний (EVT-2) своей гарнитуры, цель которых — подтвердить, что прототип соответствуют целям и спецификациям производителя. Об этом сообщило издание DigiTimes со ссылкой на информацию от поставщиков компонентов для устройства. Ожидается, что очки смешанной (MR), дополненной либо виртуальной реальности (AR/VR) могут выйти в конце 2022 года. Хотя ранее Bloomberg писал, что релиз гарнитуры Apple вряд ли состоится ранее 2023 года из-за проблем с ПО и перегревом.

Ожидается, что цена гарнитуры Apple составит около 3 тыс. долл. За эти деньги покупатели получат две сверхтонкие трехэлементные линзы-блины (Pancake lens) особой складной конструкции, три экрана (два micro OLED разрешением 4K и один AMOLED), два процессора, производительность уровня Mac и четыре набора 3D-сенсоров для отслеживания жестов. Масса гарнитуры составит порядка 300-400 граммов.

Работать устройство будет под управлением ОС RealityOS, которая ранее фигурировала в различных СМИ под названием rOS или Oak. Предположительно, у гарнитуры будет магазин приложений, а RealityOS получит симулятор разработки и тестирования приложений.