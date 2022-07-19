Соавтор Doom Джон Ромеро ищет сотрудников для разработки следующей игры — нового шутера на Unreal Engine 5

Джон Ромеро сообщил о найме сотрудников для создания следующей видеоигры — нового шутера от первого лица на Unreal Engine 5. Известный американский геймдизайнер анонсировал новый проект коротким твитом на своей странице в соцсети.

Exciting news! I'm working on a new FPS, and we're hiring. Visit https://t.co/PIhw3iPgLG and check out our careers page. #gamedev #gamedevjobs pic.twitter.com/D0fcN3X8Fk — 𝕵𝖔𝖍𝖓 𝕽𝖔𝖒𝖊𝖗𝖔 (@romero) July 19, 2022

В Romero Games отмечают, что эта таинственная игра от Джона Ромеро — совершенно новый FPS по новой IP, разрабатываемой на новейшем движке Unreal Engine 5 при поддержке крупного издательства (его имя пока не называют). Кроме того, среди открытых вакансий можно найти позицию Senior Multiplayer и множество упоминаний о многопользовательском режиме для предстоящей игры.

Пока проект находится на ранней стадии производства — никаких других подробностей и даже приблизительных сроков выхода нет. На каких платформах выйдет игра тоже неясно. Джон Ромеро анонсировал набор разработчиков в команду и призвал всех заинтересованных посмотреть открытые вакансии на официальном сайте студии.

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На сайте Romero Games открыто более 10 вакансий по разным сферам деятельности — программирование, дизайн и искусство. В то же время, студия отмечает, что этот список не окончательный и впоследствии на сайте появится больше новых вакансий.

Очевидно, что этот таинственный FPS — крупнейший проект Romero Games и первый существенный FPS в карьере Джона Ромеро за многие годы. Геймдизайнер давно не выпускал ничего такого выдающегося — в 2019-м вышел набор уровней SIGIL для оригинальной Doom, который стал неофициальным пятым эпизодом игры, а сейчас у него в работе, среди прочего, находится SIGIL 2.