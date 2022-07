Соавтор Doom Джон Ромеро ищет сотрудников для разработки следующей игры — нового шутера на Unreal Engine 5

Джон Ромеро сообщил о найме сотрудников для создания следующей видеоигры — нового шутера от первого лица на Unreal Engine 5. Известный американский геймдизайнер анонсировал новый проект коротким твитом на своей странице в соцсети.

Exciting news! I'm working on a new FPS, and we're hiring. Visit https://t.co/PIhw3iPgLG and check out our careers page. #gamedev #gamedevjobs pic.twitter.com/D0fcN3X8Fk

— 𝕵𝖔𝖍𝖓 𝕽𝖔𝖒𝖊𝖗𝖔 (@romero) July 19, 2022