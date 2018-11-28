Сотрудники Google снова призывают компанию отказаться от разработки поисковой системы Dragonfly для Китая

Сотрудники Google совместно с организацией Amnesty International вновь выступили с протестами. На этот раз против проекта Dragonfly – цензурированной поисковой системы, разрабатываемой компанией специально для Китая. В открытом письме, опубликованном на платформе Medium, говорится о том, что Google может стать прямым соучастником нарушений прав человека, поэтому все подписавшиеся под письмом настоятельно призывают руководство компании отменить дальнейшую разработку Dragonfly и не игнорировать неоднократные жалобы международных правозащитных организаций.

Предыдущее обращение сотрудников Google по поводу этой проблемы было опубликовано ещё три месяца назад. Тогда инициативу поддержали более тысячи человек, однако руководство компании никак не отреагировало на подобные возмущения. В новом письме излагаются основные потенциальные проблемы, связанные с Dragonfly: полный контроль и ужесточение цензуры китайским правительством, а также вероятность сотрудничества Google с другими странами, которые тоже захотят подвергнуть интернет цензуре.

«Предоставление китайским властям доступа к пользовательским данным, как того требует китайское законодательство, сделает Google причастной к нарушению прав человека. Такие меры контроля, скорее всего, будут использоваться для того, чтобы заставить замолчать уязвимые слои населения и распространять только ту информацию, которая способствует интересам правительства. Мы отказываемся создавать технологии, помогающие сильным подавлять слабых, где бы они ни находились. Запуск Dragonfly в Китае создаст опасный прецедент, после которого Google не сможет отказать другим странам в подобных услугах», – говорится в письме.

Google держит в секрете работу над поисковиком Dragonfly, однако по слухам, система будет блокировать поиск по определённым ключевым словам. Кроме того, китайским жителям, возможно, придётся указывать свой номер телефона, чтобы воспользоваться сервисом. Это упростит правительству задачу по отслеживанию поисковых запросов. Издание The Verge обратилось в Google по поводу данной ситуации, в пресс-службе компании сказали следующее:

«На протяжении многих лет мы уделяем внимание китайским пользователям, начиная от Android и заканчивая мобильными приложениями, такими как Google Translate и Files Go, а также предоставляем инструменты для разработчиков. Однако наша работа по поиску пока на этапе исследований, и мы ещё не готовы к запуску поисковой системы в Китае».

Источник: The Verge