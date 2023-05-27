Создатель культовых желтых школьных автобусов Blue Bird открывает цех для электромобилей, который будет производить 5000 электробусов в год

Компания Blue Bird, которая около 100 лет занимается производством школьных автобусов в США, открывает «Центр по производству электромобилей».

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Для цеха отведена площадь 4000 кв.м. на производственном заводе Blue Bird в Форт-Вэлли, штат Джорджия. Согласно планам компании, подразделение поможет увеличить количество производимых электробусов со 100 до 5 000 в год.

Здесь будут собирать электрические версии автобусов Blue Bird «Vision» (классический автобус «Type C» на 77 пассажиров) и «All American» (автобус с плоским передом «Type D» на 84 пассажира). У каждого будет батарея 155 кВт·ч и запас хода 200 км.

В настоящее время в эксплуатацию передано около 1000 электробусов Blue Bird, которые составляют всего 6% общего производства компании. Компания сейчас производит примерно четыре электрических школьных автобуса ежедневно, но надеется, что с открытием нового цеха количество вырастет до 20 автобусов в день.

Blue Bird ожидает роста спроса на электрические школьные автобусы в ближайшие годы. Школьные округа в США и Канаде уже начали заменять парк автобусов с традиционным двигателем полностью электрическими, с целью уменьшить выбросы, сэкономить на топливе и улучшить здоровье учеников. В штатах ожидают, что продажи электрических школьных автобусов возрастут через миллиарды долларов стимулов, доступных в рамках инфраструктурного плана президента Байдена.

«Мы ожидаем тысячи дополнительных заказов на электрические школьные автобусы на сумму примерно $1 миллиард в течение пяти лет», — сказал Фил Хорлок, президент и генеральный директор Blue Bird Corporation.

Короткий и фиксированный маршрут школьных автобусов идеально подходит для электромобилей с ограниченным запасом хода, а длительные перерывы между двухразовыми рейсами дают достаточно времени для подзарядки.

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Учитывая большой спрос, администрация Байдена увеличила денежный пул (с $500 до $965 млн) для программы Агентства по охране окружающей среды (EPA), предоставляющей скидки за использование экологических школьных автобусов. Согласно недавно предложенным стандартам EPA по выбросам парниковых газов для большегрузных транспортных средств, агентство предусматривает, что 45% всех школьных автобусов, произведенных до 2032 года, будут электрическими.

Источник: The Verge