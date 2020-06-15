Средняя цена продажи смартфонов Samsung достигла максимального значения за последние 6 лет





Производители смартфонов оснащают свои устройства всё большим количеством встроенных аппаратных решений, что вызывает увеличение розничной цены. Так было в случае моделей серии Galaxy S20 и Galaxy Z Flip. А это, несомненно, должно было вызвать рост средней цены продажи смартфонов Samsung. И как свидетельствуют последние отчёты, этот показатель у корейского гиганта действительно вырос и даже достиг самого высокого значения за последние 6 лет.

Согласно данным Strategy Analytics, средняя цена продажи смартфонов Samsung в первом квартале 2020 года составила $292. Этот показатель оказался на 8,5% выше, чем в аналогичном периоде предыдущего года, а по сравнению с предыдущим кварталом рост показателя составил 20,7%. В последний раз столь высоких значений показатель средней цены продажи смартфонов Samsung достигал в 2014 году – $297. В 2019 году средняя цена продажи упала до $247.

Рост показателя обусловлен продажами более дорогих смартфонов. Например, цена представленной в 2019 году модели Galaxy Fold достигала отметки $2000, а Galaxy Z Flip – $1380. Даже цена традиционных моноблочных смартфонов Samsung возросла. Так, базовая модель новой флагманской линейки Galaxy S20 оценивалась в $999 на момент анонса. Частично увеличение цен обусловлено ростом себестоимости. Например, в некоторых своих флагманских продуктах компания использует мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 865, но он лишён встроенного 5G-модема. Потому для реализации поддержки связи нового поколения производителю смартфонов приходится использовать дополнительный модем, что вызывает увеличение расходов на производство. И хотя следующая версия флагманского чипсета Snapdragon 875, скорее всего, будет оснащена интегрированным 5G-модемом Snapdragon X60, нет уверенности в том, что это повлечёт за собой снижение розничной цены флагманских смартфонов.

Источник: wccftech