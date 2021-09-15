Стив Возняк объявил о создании Privateer Space — новой космической компании

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Соучредитель Apple и известный изобретатель Стив Возняк объявил о создании частной космической компании Privateer Space. О новом стартапе американский предприниматель рассказал в своем Twitter.

A Private space company is starting up, unlike the others. https://t.co/6s8J32mjuF — Steve Wozniak (@stevewoz) September 13, 2021

Соучредитель Apple рассказал, что Privateer Space «будет отличаться от других космических компаний». В описании промо-видео, который он сопроводил анонс, говорится, что миссия Privateer Space — сделать «космос безопасным и доступным для всего человечества». Вторым соучредителем и партнером Возняк указан гендиректор робототехнической компании Ripcord Алексом Филдингом.

Чем конкретно будет заниматься Privateer Space, пока неизвестно. Но не исключено, что ее интересует космический туризм. Более детально о планах Privateer Space расскажет на конференции Advanced Maui Optical and Space Surveillance Technologies (AMOS Tech), которая состоится 14-17 сентября 2021 года.