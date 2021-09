Стив Возняк объявил о создании Privateer Space — новой космической компании

Соучредитель Apple и известный изобретатель Стив Возняк объявил о создании частной космической компании Privateer Space. О новом стартапе американский предприниматель рассказал в своем Twitter.

A Private space company is starting up, unlike the others. https://t.co/6s8J32mjuF

— Steve Wozniak (@stevewoz) September 13, 2021