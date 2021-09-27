Tesla расширила доступность автопилота Full Self-Driving — и ввела рейтинг «безопасности водителя»

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Tesla расширила программу бета-тестирования обновления автопилота Full Self-Driving (FSD) — поздно вечером 24 сентября с выходом новой прошивки появилась обещанная Илоном Маском «Кнопка» для получения возможности участия в бета-тесте.

Full Self-Driving (FSD) — улучшенная версия Autopilot с расширенным пакетом возможностей, включая функции реагирования на сигналы светофоров и дорожные знаки Traffic Light and Stop Sign Control и Navigate on Autopilot. FSD позиционируется как будущий полноценный автопилот для автомобилей Tesla (с 2016 года все автомобили Tesla, включая младшую версию Model 3, оснащаются необходимым для функционирования системы оборудованием).

С октября 2020 года Tesla тестирует обновление FSD, призванное прокачать Autopilot с нынешнего второго до наивысшего пятого уровня, тем самым обеспечив автомобилям компании давно обещанную полную автономность, с ограниченным числом участников и только в США. За месяцы тестирования Tesla выпустила множество апдейтов FSD — в конце 2020 года один из тестировщиков на своей Model 3 с FSD совершил почти полностью автономную поездку из Сан-Франциско в Лос-Анджелес. 10 июля Tesla выпустила в США бета-версию следующего крупного обновления Tesla FSD v9 с новым пользовательским интерфейсом и расширенными возможностями, а буквально на днях вышла версия FSD v10.1.

Одновременно Tesla начала принимать заявки на тестирование FSD в США, но не без оговорок. Автопроизводитель ввел специальный рейтинг «безопасности водителя» — исходя из пяти критериев система для каждого оценивает его степень лихачества, или «вероятность того, что стиль вождения может привести к столкновению в будущем», как гласит описание условий на официальном сайте.

Итоговая оценка рассчитывается с использованием компромата данных, собранных на водителя множеством сенсоров Tesla, и учитывает количество предупреждений о риске лобового столкновения на каждые 1000 миль, резкое торможение, агрессивный поворот, несоблюдение безопасной дистанции и принудительное отключение автопилота. Согласно руководству по безопасности, система Autopilot отключается после подачи трех визуальных и звуковых предупреждений, «когда система определит, что водитель убрал руки с рулевого колеса или не обращает должного внимания на дорогу». К слову, с недавних пор Tesla начала использовать камеры в салонах машин для слежения за вниманием водителя при активном Autopilot.

В руководстве не уточняется минимальный уровень для получения допуска к FSD, но отмечается, что большинство водителей будут иметь оценку 80 из 100 баллов. Бета-версия FSD не делает автомобили Tesla полностью автономными — водитель должен постоянно контролировать автомобиль.

Tesla запустила своего рода публичный бета-тест Full Self-Driving спустя год после ограниченного бета-теста, несмотря на критику и возражения регулятора. На прошлой неделе глава Национального комитета транспортной безопасности США (National Transportation Safety Board, NTSB) Дженнифер Хоменди назвала «вводящим в заблуждение и безответственным» использование формулировки FSD. Также она заявила, что Tesla должна решить «основные вопросы безопасности», прежде чем расширять FSD.

В NTSB пока никак не отреагировали на запуск широкого бета-теста Full Self-Driving.

В мае Tesla анонсировала переход к модели Tesla Vision, подразумевающей полный отказ от радаров для автопилота в пользу камер, а в июле запустила подписку Full Self Driving, которая обеспечивает доступ к расширенным возможностям Autopilot за $199 в месяц вместо разовой платы в $10 000. На недавней презентации Tesla представила новый чип D1 производительностью 362 Тфлопс, который ляжет в основу суперкомпьютера Dojo экзафлопсного класса. Он будет обрабатывать огромные потоки визуальных данных, которые стремительно растут вместе с парком автомобилей Tesla, и эффективнее обучать машины.

Ранее глава Tesla выразил надежду, что уже этим летом FSD станет доступным в Европе, но пока этого не произошло. В начале месяца в центре Киева протестировали электромобиль Tesla со «взломанным» ПО FSD версии 8.2 и американской навигацией.