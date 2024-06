Аниме-сериал «Расхитительница гробниц: легенда Лары Крофт» (Tomb Raider: The Legend of Lara Croft) получил трейлер и дату выхода. Новые приключения во франшизе Tomb Raider выйдут на Netflix 10 октября. В дополнение к трейлеру Netflix предоставил некоторые детали сюжета, подтвердив, что события будут происходить после игры Shadow of the Tomb Raider.

«Мультсериал «Расхитительница гробниц: легенда Лары Крофт» начинается после событий чрезвычайно успешной трилогии игр Tomb Raider Survivor (Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider) и покажет следующую главу приключений героини-путешественницы. Спустя более 25 лет после своего первого появления Лара Крофт продолжает исследовать древние тайны и раскрывать утраченные истины в захватывающих и опасных местах».

Новое аниме разрабатывается в Netflix примерно с 2021 года. Хейли Этвелл озвучивает Лару Крофт, а Эрл Бейлон продолжит роль Джоны Маявы из игры. Сценарий и продюсер нового сериала — Таша Хуо, автор «Ведьмак: Происхождение». Исполнительными продюсерами являются Дмитри М. Джонсон, Тимоти I. Стивенсон, Джейкоб Робинсон, Даллас Дикинсон, Ной Хьюз, Говард Блисс и Джен Чемберс. Сериал продюсирует Legendary Television.

Источник: IGN