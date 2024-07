Трейлер режиссерской версии Rebel Moon — 6,5 часов жестокости, крови и секса

Раздел Кино выходит при поддержке ?

Режиссерские версии обеих частей фильма «Мятежная луна» / Rebel Moon получили рейтинг R и дебютируют на Netflix 2 августа.

Netflix опубликовал официальный первый трейлер режиссерских версий фильма «Мятежная луна», которые в обновленном варианте получили названия «Rebel Moon — Chapter One: Chalice of Blood» и «Rebel Moon — Chapter Two: Curse of Forgiveness».

Расширенные части имеют хронометраж в 6,5 часа в общей сложности, а также отмечены рейтингом R за «жестокость, кровь, насилие, сексуальный контент, откровенную обнаженность и некоторые высказывания».

«В режиссерской версии Снайдера мирное поселение на Луне в самых отдаленных уголках Вселенной оказывается под угрозой со стороны армий тиранического регента Бализариуса, а Кора, таинственная незнакомка, которая живет среди крестьян, становится их надеждой на выживание и собирает небольшую группу воинов — чужаков, повстанцев, крестьян и сирот войны, которые имеют общее желание искупления и мести», — говорится в анонсе Netflix.

«Мятежная луна» была задумана Снайдером еще более десятилетия назад — изначально, как часть «Звездных войн», которую режиссер представил Lucasfilm в период между завершением трилогии-приквела в 2005 году и продажей Lucasfilm Disney в 2012 году. Впоследствии история была переработана продюсером Эриком Ньюманом и самим Снайдером, сначала как оригинальный телесериал, а затем как полнометражный фильм.

В главных ролях в фильме появляются София Бутелла в роли Коры, Фра Фи в роли Бализариуса, Чарли Ханам («Тихоокеанский рубеж»), Кэри Элвис («Принцесса-невеста»), Эд Скрейн и Михиль Хаусман из «Игры престолов», Джимон Хонсу («Шазам!») и другие.

Сейчас оригинальные части имеют довольно скромные оценки на Rotten Tomatoes: у первой — —21% от критиков и 57% от зрителей, тогда как вторую оценили еще хуже — всего 15% от критиков и 48% от зрителей.

Курс Java developer від Mate academy. Java developer: підготуємо вас до карʼєри в IT з нуля. Допоможемо з працевлаштуванням! Отримати знижку на курс

Трейлер

Постер

Раздел Кино выходит при поддержке ?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.