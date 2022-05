Twitter начал тестирование функции Twitter Circle — аналога «Близкие друзья» в Instagram

Социальная сеть, на которую имеет планы Илон Маск, начала ограниченный тест функции Twitter Circle. Она похожа на «круги» Google Plus или «Близкие друзья» в Instagram. Пользователи могут добавить до 150 человек, чтобы делиться записями только с ними. В этот круг могут попасть как друзья, так и любые другие аккаунты.

Чтобы твитнуть для избранного круга читателей, нужно найти в меню «Выбрать аудиторию» во время публикации записи и нажать «Twitter Circle» вместо «Все». В соцсети объясняют, что «круги» – это способ обеспечить конфиденциальность подобно заблокированной учетной записи, которая видна только для подписчиков. Люди, которые входят в круг, смогут видеть твиты, но не смог использовать ретвит. Это не остановит распространение контента, так как пользователи смогут делать снимки экрана или сохранять контент из твита.

Если пользователя добавили в Круг, из него нельзя выйти, но можно отключить обсуждение.

Из инструкций Twitter понятно, что пользователей все равно могут банить за оскорбительное поведение или другие действия, нарушающие правила, даже если запись сделана для ограниченного круга.

Some Tweets are for everyone & others are just for people you’ve picked.

We’re now testing Twitter Circle, which lets you add up to 150 people who can see your Tweets when you want to share with a smaller crowd.

Some of you can create your own Twitter Circle beginning today! pic.twitter.com/nLaTG8qctp

