Twitter теперь позволяет выбирать, кто может отвечать на ваши записи после их публикации

За прошедший год Twitter произвел ряд изменений, позволив, в частности, выбирать пользователям, кто может отвечать на их записи. Однако, если ранее данная опция была доступна лишь перед отправкой твита, то теперь социальная сеть позволяет изменить выбор даже после публикации. Для этого достаточно тапнуть на кнопку в правом верхнем углу твита и выбрать «Change who can reply» («Кто может отвечать?»).

Your Tweets = Your space. Now you can change who can reply to you even after you Tweet. https://t.co/rNWJk6zWTr pic.twitter.com/3HFSjAotg7

— Twitter Safety (@TwitterSafety) July 13, 2021