Twitter показал первое превью «большого редизайна» TweetDeck

Разработчики Twitter опубликовали единственное изображение переработанного интерфейса TweetDeck, объяснив, что такой дизайн имеет предварительная сборка, которая сейчас тестируется с участием нескольких «случайно выбранных» людей из США, Канады и Австралии.

TweetDeck — приложение, которое позволяет просматривать одновременно несколько лент твиттера и управлять собственным аккаунтом. Twitter купил TweetDeck в 2011 году.

We’re testing this preview with a small group of randomly-selected people in the United States, Canada, and Australia to start. If you’re eligible, you’ll see an invitation within TweetDeck to opt in.

— TweetDeck (@TweetDeck) July 20, 2021