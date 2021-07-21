Twitter показал первое превью «большого редизайна» TweetDeck

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Разработчики Twitter опубликовали единственное изображение переработанного интерфейса TweetDeck, объяснив, что такой дизайн имеет предварительная сборка, которая сейчас тестируется с участием нескольких «случайно выбранных» людей из США, Канады и Австралии.

TweetDeck — приложение, которое позволяет просматривать одновременно несколько лент твиттера и управлять собственным аккаунтом. Twitter купил TweetDeck в 2011 году.

We’re testing this preview with a small group of randomly-selected people in the United States, Canada, and Australia to start. If you’re eligible, you’ll see an invitation within TweetDeck to opt in. — TweetDeck (@TweetDeck) July 20, 2021

Помимо больших визуальных изменений готовится несколько функциональных улучшений, о которых в отдельном твите рассказал руководитель продукта соцсети Кейвон Бейкпур. Среди упомянутых топ-менеджером новшеств — полноценный Tweet Composer, расширенный поиск, новые типы и способы группировки столбцов в рабочие пространства.

Макет нового интерфейса TweetDeck сильно отличается от уже привычного дизайна (в особенности изменились столбцы) и больше напоминает стандартный интерфейс Twitter. Но пользователь Джей Питерс некоторое время поэкспериментировал с новым дизайном и настроил вид нового TweetDeck, сделав более похожим на текущую версию.

Вскоре после первых негативных отзывов Twitter опубликовал серию твитов, в которых заверил пользователей, что их любимые функции TweetDeck никуда не исчезнут. В FAQ администрация объяснила, что приглашенные на тест смогут перенести свои текущие настройки в новый TweetDeck.

В начале года Bloomberg рассказал о планах Twitter ввести платные функции (для снижения зависимости от рекламных доходов) и в числе прочих рассматриваемых вариантов фигурировала подписка на TweetDeck, так что, возможно, разработчики возлагают большие надежды на этот айпдет.

Разработчик Джейн Манчун Вонг опубликовала инструкцию, которая позволяет всем желающим получить доступ к новому TweetDeck.

// If you want to opt-out of the new TweetDeck Preview: document.cookie = "tweetdeck_version=" — Jane Manchun Wong (@wongmjane) July 20, 2021

Для этого необходимо открыть сайт приложения в браузере, перейти в «Инструменты разработчика» (для пользователей Google Chrome), открыть вкладку консоли, скопировать и вставить в консоль следующую строку: document.cookie = «tweetdeck_version = beta», после чего нажать Enter и перезагрузить страницу.