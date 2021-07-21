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Twitter показал первое превью «большого редизайна» TweetDeck

Twitter показал первое превью «большого редизайна» TweetDeck

Twitter показал первое превью «большого редизайна» TweetDeck


Разработчики Twitter опубликовали единственное изображение переработанного интерфейса TweetDeck, объяснив, что такой дизайн имеет предварительная сборка, которая сейчас тестируется с участием нескольких «случайно выбранных» людей из США, Канады и Австралии.

TweetDeck — приложение, которое позволяет просматривать одновременно несколько лент твиттера и управлять собственным аккаунтом. Twitter купил TweetDeck в 2011 году.

Помимо больших визуальных изменений готовится несколько функциональных улучшений, о которых в отдельном твите рассказал руководитель продукта соцсети Кейвон Бейкпур. Среди упомянутых топ-менеджером новшеств — полноценный Tweet Composer, расширенный поиск, новые типы и способы группировки столбцов в рабочие пространства.

Макет нового интерфейса TweetDeck сильно отличается от уже привычного дизайна (в особенности изменились столбцы) и больше напоминает стандартный интерфейс Twitter. Но пользователь Джей Питерс некоторое время поэкспериментировал с новым дизайном и настроил вид нового TweetDeck, сделав более похожим на текущую версию.

Twitter показал первое превью «большого редизайна» TweetDeck
Новый TweetDeck (по состоянию на июль 2020 года) Изображение: Джей Питерс

Вскоре после первых негативных отзывов Twitter опубликовал серию твитов, в которых заверил пользователей, что их любимые функции TweetDeck никуда не исчезнут. В FAQ администрация объяснила, что приглашенные на тест смогут перенести свои текущие настройки в новый TweetDeck.

В начале года Bloomberg рассказал о планах Twitter ввести платные функции (для снижения зависимости от рекламных доходов) и в числе прочих рассматриваемых вариантов фигурировала подписка на TweetDeck, так что, возможно, разработчики возлагают большие надежды на этот айпдет.

Разработчик Джейн Манчун Вонг опубликовала инструкцию, которая позволяет всем желающим получить доступ к новому TweetDeck.

Для этого необходимо открыть сайт приложения в браузере, перейти в «Инструменты разработчика» (для пользователей Google Chrome), открыть вкладку консоли, скопировать и вставить в консоль следующую строку: document.cookie = «tweetdeck_version = beta», после чего нажать Enter и перезагрузить страницу.

 

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