У iPhone 15 есть ограничения по мощности беспроводной зарядки Qi и скорости передачи данных через USB-C

Новые смартфоны iPhone 15 и 15 Max имеют несколько ограничений, без которых можно было обойтись. Речь о максимальной мощности беспроводной зарядки по стандарту Qi и скорости передачи данных через порт USB-C.

Согласно спецификациям макс. мощность зарядки по общепринятому стандарту Qi ограничена 7,5 Вт, в то время, как собственный стандарт MagSafe обеспечивает 15 Вт. Это касается также и топовой линейки iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, передает MacRumors. Некоторые компании анонсировали зарядные устройства по стандарту Qi2, которые обеспечивают 15 Вт, однако Apple это проигнорировала.

Также, кажется, не станет быстрее и проводная зарядка. По слухам, iPhone 15 может работать с зарядными устройствами мощностью до 35 Вт, но в спецификациях этого не указано, поэтому до выхода смартфонов на рынок это лишь предположение.

Apple не стала на полную использовать возможности порта USB-C, впервые появившегося на iPhone. iPhone 15 и iPhone 15 Plus ограничены стандартом передачи данных USB 2.0, что обеспечивает до 480 Мбит/c, примерно как было в эру Lightning.

Касательно iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max — их пропускная способность ограничена только кабелем, с использованием специального Thunderbolt 4 (USB-C) Pro Cable можно достичь скорости до 40 Гбит/с. Однако и стоят они немало: 1-метровый оценивается в 69 долларов, 1,8-метровый продают за 129 долларов, а ценник на 3-метровый составляет 159 долларов.