У SDK готовы HAMR-пластины для 3,5-дюймовых HDD ёмкостью до 80 ТБ





Компания Showa Denko K.K. (SDK) заявила, что она завершила разработку носителя термомагнитной записи (HAMR) следующего поколения для жёстких дисков. В пластинах используются абсолютно новые магнитные тонкие плёнки с очень маленьким размером кристаллических зёрен, чтобы максимизировать плотность размещения и записи. В конечном итоге, эта технология позволит создавать стандартные 3,5-дюймовые жесткие диски ёмкостью от 70 ТБ до 80 ТБ.

HAMR-пластины SDK для жёстких дисков изготовлены из алюминия и имеют тонкоплёночный магнитный слой из платино-железного сплава (Fe-Pt). Чтобы улучшить магнитную коэрцитивность среды в несколько раз по сравнению с существующими пластинами, SDK использовала новую структуру магнитных слоёв и реализовала новые способы управления температурой носителя в процессе производства.

Отмечается, что для повышения плотности хранения данных в жёстких дисках следующего поколения, необходимо использовать магнитные зёрна очень маленьких размеров. С одной стороны, это облегчает запись информации, так как их значительно легче намагничивать. В то же время, это создало эффект нежелательной магнитной интерференции, который затрудняет чтение данных головками HDD. Носители с высокой магнитной коэрцитивностью требуют дополнительного приложения энергии в процессе записи, что используется в технологиях HAMR, MAMR, ePMR и др. При этом магнитные пластины должны выдерживать экстремальные температуры, которые задействуются в процессе записи. По данным SDK, её новые HAMR-пластины предлагают самые высокие в отрасли характеристики чтения-записи и долговечность

Компания пока не раскрывает информацию о плотности записи информации на своих новых пластинах. Однако она отмечает, что пластины с обычной магнитной записью (CMR) имеют плотность записи около 1,14 Тбит/дюйм2, и согласно широко распространённого мнения, этот показатель не будет значительно расти без использования методов записи с использованием вспомогательной энергии.

При этом носители на основе технологии HAMR в будущем достигнут плотности записи 5-6 Тбит/дюйм2, что увеличит ёмкость жёстких дисков в несколько раз, вплоть до 70-80 ТБ для 3,5-дюймового HDD без увеличения количества пластин. Для сравнения, в современных жёстких дисках CMR ёмкостью 16 ТБ используются 9 магнитных носителей. Соответственно, накопитель ёмкостью 80 ТБ сможет обеспечить увеличение плотности хранения данных в 5,2 раза.

SDK пока не уточняет, когда начнётся коммерческое использование её новой технологии. Добавим, как ожидается, Seagate станет первой компанией, которая в конце 2020 года внедрит технологию HAMR для коммерческих накопителей емкостью 20 ТБ.

Источник: anandtech