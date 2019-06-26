Украинская инди-головоломка G30 – A Memory Maze стала победителем международного конкурса Google Play Indie Games Contest





Как и было запланировано, вчера, 25 июня, в галерее Саатчи в Лондоне состоялся финальный этап международного конкурса независимых разработчиков игр Google Play Indie Games Contest. С радостью и гордостью сообщаем, что победу в нем одержала украинская мобильная головоломка G30 – A Memory Maze от киевлянина Ивана Ковалева. Говоря точнее, украинский проект был выбран одним из трех победителей. Два других призера: Photographs от британской студии EightyEight Games и Ordia от еще одних британцев Loju.

Всего в финал прошли 30 лучших разработчиков.

Напомним, G30 – A Memory Maze – это очень необычная и очень стильная головоломка с оригинальной игровой механикой. Игра позволяет пережить историю человека с когнитивным расстройством, который пытается собрать воедино стремительно ускользающее прошлое прежде чем болезнь окончательно поглотит его память. Собственно, ранее мы публиковали полноценный обзор этой замечательной головоломки и если вы каким-то образом ее пропустили, то настоятельно рекомендуем ознакомиться.

Ранее G30 входила в подборки лучших новых игр Apple App Store, а также была «Игрой дня» в США, Британии, Китае и других странах. На данный момент проект удерживает рейтинг 4,8 в App Store США на основе более 1300 рецензий. Кроме того, G30 собрал немало лестных отзывов журналистов. Игра вошла в списки «Лучших новых мобильных игр 2018» The Guardian, «Лучших игр для iPhone и iPad 2018» Macworld, «Лучших видеоигр мая» Le Monde, а также других изданий.

Игра G30 – A Memory Maze – платная. Версия для Android стоит 49 грн, тогда как на iOS ее цена составляет $4.