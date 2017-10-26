Украинский стартап Petcube собрал $10 млн во время очередного раунда финансирования

Один из самых успешных (если не самый успешный) украинских стартапов Petcube, специализирующийся на умных гаджетах для владельцев домашних животных, похвастался закрытием очередного раунда финансирования. На сей раз удалось привлечь инвестиции на общую сумму $10 млн. Основными инвесторами выступили венчурные фонды Almaz Capital, AVentures и известный бизнес-инкубатор Y Combinator, которые ранее уже инвестировали в развитие Petcube. Более подробные данные по размерам инвестиций каждого из инвесторов не разглашаются.

Полученные средства Petcube планирует потратить на разработку новых продуктов, рекламу и расширение каналов дистрибуции в Северной Америке и на мировом рынке.

По данным Euromonitor, совокупный доход рынка ухода за домашними животными по итогам текущего года должен составить $110 млрд, а к 2022 году он достигнет $128 млрд, причем главным катализатором роста выступит сегмент подключенных устройств Connected Pet.

Последними дополнениями в ассортименте Petcube стали устройства Petcube Bites и Petcube Play, представленные летом прошлого года. Первое представляет собой умную кормушку со встроенной камерой наблюдения, а второе – улучшенная версия оригинальной камеры наблюдения Petcube со встроенной лазерной указкой.

По данным Petcube, на сегодняшний день более 100 000 владельцев устройств Petcube общаются со своими домашними любимцами удаленно в среднем по 8 раз в неделю, затрачивая на это около 50 минут в неделю.

В Petcube прогнозируют, что уже через пять лет более 40 млн домохозяйств будут иметь в своем распоряжении устройства для общения с домашними животными. Судя по всему, в данном случае речь о рынке США, на который в первую очередь ориентируется компания.

«Обеспечивая возможность подключения животных к сети, мы разрабатываем устройства и программное обеспечение, которые позволят нам лучше понять их, лучше заботиться об их здоровье, благосостоянии и безопасности», — отмечает сооснователь и глава Petcube Ярослав Ажнюк.