«Укртелеком» запустил бесплатные Wi-Fi-зоны, работающие в отсутствие энергопитания — сеть охватывает Киев, Днепр, Львов, Одесса и Харьков

Оператор «Укртелеком» сообщил о запуске бесплатных сетей Wi-Fi для доступа в интернет, которые будут работать в крупных городах в условиях временного отсутствие энергоснабжения. Сеть бесплатных публичных Wi-Fi-зон от «Укртелеком» доступна в пяти городах: Киев, Днепр, Львов, Одесса и Харьков. Сети созданы в тех местах, где несколько лет назад в рамках модернизации телекоммуникационной инфраструктуры были установлены активные распределительные шкафы.

«Во время войны мы все сплачиваемся и помогаем друг другу. Как телекомоператор, мы тоже ищем решения, чтобы люди могли воспользоваться интернетом в городе, когда его нет дома. Поэтому, имея определенные возможности, внедряем разные инициативы. Ведь свободного интернета вряд ли будет многовато. Проект бесплатного Wi-Fi на улицах мегаполисов – одна из таких инициатив. Для нас важно, чтобы украинцы в это время испытаний оставались на связи с близкими, родными, коллегами», – говорит директор развития массового сегмента «Укртелекома» Денис Захаренко.

В настоящее время в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове уже работает около 700 публичных Wi-Fi-зон. Название сети – UKRTELECOM_FREE. Телекоммуникационные шкафы обозначены соответствующими наклейками, чтобы горожане знали, что именно здесь при необходимости можно бесплатно воспользоваться интернетом даже в условиях временного отсутствия электроэнергии. При отсутствии в районе энергоснабжения услуга может быть доступна в течение 2-4 часов.

Беспроводная сеть работает со средним радиусом до 10 м от телекоммуникационного шкафа и обеспечивает скорость соединения до 20 Мбит/с. Фактическая скорость и радиус зависят от количества потребителей, одновременно пользующихся доступом, и технических параметров устройства потребителя.

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Ознакомиться со списком адресов, где доступны сети UKRTELECOM_FREE, можно на сайте «Укртелекома».