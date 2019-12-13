«Укрзалізниця» планирует ввести систему скидок при ранней покупке ЖД-билетов

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Член правления «Укрзалізниці» Марчин Целеевский рассказал в интервью изданию «БизнесЦензор» о том, что организация рассматривает возможность ввести скидки при ранней покупке ЖД-билетов, подобно тому, как это делают авиакомпании.

Представитель «Укрзалізниці» отметил, что в Украине структура и утверждение тарифов очень сложные, что не позволяет «гибко» реагировать на актуальные потребности пассажиров. Если говорить о составляющих тарифа, то это инфраструктура, подвижной состав, электроэнергия, страховка и т.д. — в общем больше 10 составляющих.

«В УЗ одна почти постоянная цена на билет во все дни. Эта цена и ценообразование не учитывает потребности огромного пласта людей. И это неправильно. Это сложно объяснить, но таким подходом мы как бы уравниваем всех людей в плане дохода, забывая о том, что для некоторых людей наша цена слишком высока, а некоторые могут платить больше. Что нужно поменять? Мы хотим продавать билеты, как в самолете: с наименьшей ценой заблаговременно и с высшей ценой непосредственно ближе к дате поездки. Это поможет нам расширить наши предложения и этим достичь большее количество клиентов» — рассказал Марчин Целеевский.

Он отметил, что данный вопрос находится в процессе разработки, в данный момент проводятся соответствующие исследования.

Если решение о реализации проекта будет положительным, то «Укрзалізниця» введет такую систему покупки ЖД-билетов для поездов «Интерсити» и «Интерсити+», а также для поездов дальнего следования, включая места плацкарт, купе и люкс.

Напомним, что на конец октября текущего года 60% всех ЖД-билетов реализовывалось в онлайне, с начала 2019 года в интернете было продано более 25 млн билетов.

Источник: «БизнесЦензор»