Уряд затвердив план реалізації концепції розвитку штучного інтелекту

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Кабінет Міністрів України на засіданні 12 травня затвердив план заходів щодо реалізації Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні на 2021-2024 роки, повідомляє «Інтерфакс-Україна‎».

У грудні 2020 року уряд затвердив концепцію розвитку штучного інтелекту в країні, а зараз з’явився план її реалізації, який спочатку обіцяли розробити за три місяці.

Згідно з пояснювальною запискою до відповідних розпоряджень Кабміну, серед основних завдань плану:

удосконалення правового регулювання штучного інтелекту (зокрема в галузях освіти, економіки, суспільного управління, кібербезпеки та оборони);

поліпшення якості вищої освіти та освітніх програм, спрямованих на підготовку фахівців у сфері ШІ;

впровадження та реалізація суб’єктами господарювання інноваційних проєктів із використанням ШІ;

підвищення рівня інформаційної безпеки та захисту даних в інформаційно-телекомунікаційних системах державних органів;

забезпечення використання технологій ШІ в оборонних системах, сфері охорони здоров’я, правосуддя, а також для проведення аналізу ефективності системи публічного управління.

План заходів передбачає, зокрема, затвердження в четвертому кварталі 2021 року заходів протидії кіберзагрозам із використанням ШІ; в першому кварталі 2022 року — укладання угод із міжнародними дослідними центрами з питань наукового співробітництва у сфері ШІ. Також у першому кварталі 2022 року планується створити та впровадити систему показників для проведення оцінки стану інформаційної безпеки.

Крім того, у четвертому кварталі 2022 року, згідно з планом, буде впроваджена система підтримки клінічних рішень, персоналізованої медицини, телемедицини з використанням ШІ.

Одна із головних цілей уряду — увійти в топ-10 рейтингу країн з високим розвитком штучного інтелекту у світі (AI Readiness Index by Oxford Insights, AI Index by Stanford University).