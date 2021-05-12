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Уряд затвердив план реалізації концепції розвитку штучного інтелекту

Уряд затвердив план реалізації концепції розвитку штучного інтелекту

Уряд затвердив план реалізації концепції розвитку штучного інтелекту


Кабінет Міністрів України на засіданні 12 травня затвердив план заходів щодо реалізації Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні на 2021-2024 роки, повідомляє «Інтерфакс-Україна‎».

У грудні 2020 року уряд затвердив концепцію розвитку штучного інтелекту в країні, а зараз з’явився план її реалізації, який спочатку обіцяли розробити за три місяці.

Згідно з пояснювальною запискою до відповідних розпоряджень Кабміну, серед основних завдань плану:

  • удосконалення правового регулювання штучного інтелекту (зокрема в галузях освіти, економіки, суспільного управління, кібербезпеки та оборони);
  • поліпшення якості вищої освіти та освітніх програм, спрямованих на підготовку фахівців у сфері ШІ;
  • впровадження та реалізація суб’єктами господарювання інноваційних проєктів із використанням ШІ;
  • підвищення рівня інформаційної безпеки та захисту даних в інформаційно-телекомунікаційних системах державних органів;
  • забезпечення використання технологій ШІ в оборонних системах, сфері охорони здоров’я, правосуддя, а також для проведення аналізу ефективності системи публічного управління.

План заходів передбачає, зокрема, затвердження в четвертому кварталі 2021 року заходів протидії кіберзагрозам із використанням ШІ; в першому кварталі 2022 року — укладання угод із міжнародними дослідними центрами з питань наукового співробітництва у сфері ШІ. Також у першому кварталі 2022 року планується створити та впровадити систему показників для проведення оцінки стану інформаційної безпеки.

Крім того, у четвертому кварталі 2022 року, згідно з планом, буде впроваджена система підтримки клінічних рішень, персоналізованої медицини, телемедицини з використанням ШІ.

Одна із головних цілей уряду — увійти в топ-10 рейтингу країн з високим розвитком штучного інтелекту у світі (AI Readiness Index by Oxford Insights, AI Index by Stanford University).

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