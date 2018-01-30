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Устройство Petcube Bites от украинского стартапа выиграло премию Product Hunt, обогнав The Boring Company Илона Маска
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Устройство Petcube Bites от украинского стартапа выиграло премию Product Hunt, обогнав The Boring Company Илона Маска

Устройство Petcube Bites от украинского стартапа выиграло премию Product Hunt, обогнав The Boring Company Илона Маска

Устройство Petcube Bites украинской компании Petcube получило премию платформы Product Hunt Golden Kitty Awards в номинации «Самый странный продукт года» (WTF Product of the Year). Примечательно, что в голосовании Petcube обогнала компанию Илона Маска The Boring Company.

Устройство Petcube Bites представляет собой умную кормушку со встроенной камерой наблюдения. С его помощью владелец может поощрять хорошее поведение своих домашних любимцев, используя в качестве стимула их любимое лакомство. Оснащение Petcube Bites включает камеру с широкоугольным объективом (138 градусов) и четырехкратным цифровым зумом, способную снимать видео разрешением Full HD. Среди основных возможностей – поддержка режима ночной съемки, возможности записи и воспроизведения аудиосообщений, возможность одновременного воспроизведения и записи аудио, то есть можно одновременно слушать и отдавать команды своим любимцам, и много другого. Управление умной кормушкой Petcube Bites осуществляется посредством сопутствующего мобильного приложения.

Petcube Bites — не единственный украинский продукт, получивший награду Golden Kitty Awards. В номинации «Бот года» победил юридический бот PatentBot, а в номинации «Лучший потребительский продукт» — сервис Setapp от Macpaw.

Всего на премию Golden Kitty Awards было номинировано семь украинских продуктов, среди которых Hushme, Flawless App, Crello и Grammarly Keyboard для iOS. Также стоит отметить, что основательница Flawless App Лиза Дзюба заняла второе место в номинации «Создатель года».

Источник: AIN

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