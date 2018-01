Устройство Petcube Bites от украинского стартапа выиграло премию Product Hunt, обогнав The Boring Company Илона Маска

Устройство Petcube Bites украинской компании Petcube получило премию платформы Product Hunt Golden Kitty Awards в номинации «Самый странный продукт года» (WTF Product of the Year). Примечательно, что в голосовании Petcube обогнала компанию Илона Маска The Boring Company.

Устройство Petcube Bites представляет собой умную кормушку со встроенной камерой наблюдения. С его помощью владелец может поощрять хорошее поведение своих домашних любимцев, используя в качестве стимула их любимое лакомство. Оснащение Petcube Bites включает камеру с широкоугольным объективом (138 градусов) и четырехкратным цифровым зумом, способную снимать видео разрешением Full HD. Среди основных возможностей – поддержка режима ночной съемки, возможности записи и воспроизведения аудиосообщений, возможность одновременного воспроизведения и записи аудио, то есть можно одновременно слушать и отдавать команды своим любимцам, и много другого. Управление умной кормушкой Petcube Bites осуществляется посредством сопутствующего мобильного приложения.

Petcube Bites — не единственный украинский продукт, получивший награду Golden Kitty Awards. В номинации «Бот года» победил юридический бот PatentBot, а в номинации «Лучший потребительский продукт» — сервис Setapp от Macpaw.

Всего на премию Golden Kitty Awards было номинировано семь украинских продуктов, среди которых Hushme, Flawless App, Crello и Grammarly Keyboard для iOS. Также стоит отметить, что основательница Flawless App Лиза Дзюба заняла второе место в номинации «Создатель года».

