В Амстердаме вооруженный мужчина взял в заложники покупателей магазина Apple и требовал €200 млн в криптовалюте. Его задержали, сбив бронированным BMW X5

Вечером 22 февраля в столице Нидерландов вооруженный мужчина в камуфляжной форме взял в заложники покупателей и сотрудников магазина Apple (до 2016 года фирменные точки назывались Apple Store). Помещение расположено на центральной городской площади Лейдсеплейн. Во время переговоров с полицией преступник потребовал 200 миллионов евро в криптовалюте (какой именно — непонятно).

В полиции Амстердама сообщили, что сначала десятки людей смогли покинуть помещение Apple Store, а затем преступник бросился за одним из заложников, который попытался сбежать, когда правоохранители передали ему воду с помощью робота. В этот момент злоумышленника сбила бронированная полицейская машина BMW X5. Мужчина остался лежать неподвижно, поэтому к нему направили робота, с помощью которого проверили на наличие взрывоопасных веществ. После этого преступник был задержан правоохранителями и помещен в больницу.

Противостояние с полицией продолжалось примерно с 17:30 до 22:45 по местному времени. Задержанным оказался 27-летний житель Амстердама, имевший судимость за незаконное хранение оружия. В ходе операции полиции удалось вывести в безопасное место около 70 человек, находившихся в здании. Четыре человека прятались в чулане, пишет издание AT5.

Apple не прокомментировала инцидент, полиция не назвала мотивов преступника. Но он действовал в одиночку.

По данным Reuters, преступления с применением огнестрельного оружия часто случаются в Нидерландах, но захваты заложников происходят крайне редко.