В Амстердаме вооруженный мужчина взял в заложники покупателей магазина Apple и требовал €200 млн в криптовалюте. Его задержали, сбив бронированным BMW X5
Вечером 22 февраля в столице Нидерландов вооруженный мужчина в камуфляжной форме взял в заложники покупателей и сотрудников магазина Apple (до 2016 года фирменные точки назывались Apple Store). Помещение расположено на центральной городской площади Лейдсеплейн. Во время переговоров с полицией преступник потребовал 200 миллионов евро в криптовалюте (какой именно — непонятно).
В полиции Амстердама сообщили, что сначала десятки людей смогли покинуть помещение Apple Store, а затем преступник бросился за одним из заложников, который попытался сбежать, когда правоохранители передали ему воду с помощью робота. В этот момент злоумышленника сбила бронированная полицейская машина BMW X5. Мужчина остался лежать неподвижно, поэтому к нему направили робота, с помощью которого проверили на наличие взрывоопасных веществ. После этого преступник был задержан правоохранителями и помещен в больницу.
Противостояние с полицией продолжалось примерно с 17:30 до 22:45 по местному времени. Задержанным оказался 27-летний житель Амстердама, имевший судимость за незаконное хранение оружия. В ходе операции полиции удалось вывести в безопасное место около 70 человек, находившихся в здании. Четыре человека прятались в чулане, пишет издание AT5.
Apple не прокомментировала инцидент, полиция не назвала мотивов преступника. Но он действовал в одиночку.
По данным Reuters, преступления с применением огнестрельного оружия часто случаются в Нидерландах, но захваты заложников происходят крайне редко.
NOW — Hostage situation at an Apple Store in #Amsterdam.pic.twitter.com/JZDXEvPjVx
— Disclose.tv (@disclosetv) February 22, 2022
#BREAKING: Hostage situation reported at an Apple Store in Amsterdam — a suspect appears to be holding one victim at gunpoint. #Leidseplein #Apple#Amsterdam #news #BreakingNews pic.twitter.com/PC5Us1UGre
— JUST IN | World (@justinbroadcast) February 22, 2022
Alleged hostage-taker being hit by police car in #Amsterdam. #leidseplein pic.twitter.com/PXzXFbU1Yq
— Lauren Comiteau (@LaurenComiteau) February 22, 2022
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