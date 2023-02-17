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В бета-версии iOS 16.4 появился предиктивный ввод и ввод жестами для украинского языка

В бета-версии iOS 16.4 появился предиктивный ввод и ввод жестами для украинского языка

Компания Apple выпустила первую бета-версию операционной системы iOS 16.4. В ней наконец появилась поддержка нескольких полезных функций клавиатуры для украинского языка.

Так, теперь клавиатура iOS 16.4 поддерживает предиктивный ввод текста. В процессе набора текста ПО предлагает слова для окончания слов и фраз, что позволяет существенно ускорить процесс. Попутно анализируются и исправляются ошибки в словах. Кроме того, появилась поддержка ввода текста на украинском языке при помощи свайпов. Так что теперь можно набирать текст при помощи жестов, просто проводя пальцами по клавиатуре.

В первой бета-версии iOS 16.4 есть и несколько других нововведений. Например, веб-приложения Safari на домашнем экране теперь могут отправлять push-уведомления. Уведомления от веб-приложений отображаются на экране блокировки, в Центре уведомлений и на сопряженных умных часах Apple Watch. Вместе с тем веб-приложения могут показывать количество значков уведомлений, и уведомления поддерживают режимы фокусировки. Для нескольких версий веб-приложения на рабочем столе возможно делать разные настройки.

Также сообщается, что начиная с iOS 16.4 и iPadOS 16.4, пользователи смогут сохранять сайты и веб-приложения из сторонних браузеров на рабочий стол, не ограничиваясь только Safari. Ещё добавлена поддержка эмодзи Unicode 15. Кроме того, были исправлены обнаруженные ошибки, проведена оптимизация ОС.

Источник: Apple, The Verge


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