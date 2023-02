В бета-версии iOS 16.4 появился предиктивный ввод и ввод жестами для украинского языка

Компания Apple выпустила первую бета-версию операционной системы iOS 16.4. В ней наконец появилась поддержка нескольких полезных функций клавиатуры для украинского языка.

Так, теперь клавиатура iOS 16.4 поддерживает предиктивный ввод текста. В процессе набора текста ПО предлагает слова для окончания слов и фраз, что позволяет существенно ускорить процесс. Попутно анализируются и исправляются ошибки в словах. Кроме того, появилась поддержка ввода текста на украинском языке при помощи свайпов. Так что теперь можно набирать текст при помощи жестов, просто проводя пальцами по клавиатуре.

Good news for iOS users from Ukraine!

Starting from iOS 16.4, Predictive text and Swipe on the keyboard are available in the Ukrainian language!#Apple #iOS16 pic.twitter.com/RHafo2u8Xx

