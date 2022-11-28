В Geekbench протестировали процессор Intel Core i7-1370P: 14 ядер и частота до 5,0 ГГц

До сих пор утечки информации о мобильных процессорах Intel Core 13-го поколения касались серий Intel H, HK и HX (TDP 45/55 Вт и более), которые считаются высококлассными сериями для игровых устройств. Тем не менее Intel также готовит маломощную P-серию чипов с TDP на уровне 28 Вт. Они используются в тонких ноутбуках или планшетах высокого класса. И теперь появилась возможность предварительно оценить производительность таких решений.

В базе данных Geekbench обнаружился результат тестирования процессора Intel Core i7-1370P. Он установлен в устройстве Dynabook, о котором ничего не сообщается. Учитывая, что компания не производит планшетов или мини-ПК, скорее всего речь о ноутбуке.

Судя по имеющейся информации, процессор Intel Core i7-1370P содержит 14 вычислительных ядер и поддерживает 20 потоков инструкций. Таким образом, у него такая же конфигурация ядер, как и у нынешнего Core i7-1280P. Максимальная частота составляет 5,0 ГГц, что на 200 МГц выше, чем у самых производительных чипов 12-го поколения. А вот базовая частота оказалась даже на 300 МГц ниже, чем у предшественника Core i7-1270P.

Одноядерная производительность Intel Core i7-1370P составляет 1655 баллов, а многоядерная производительность – 10184 балла. К сожалению, провести прямое сравнение с устройствами предыдущего поколения не получается, так как администрация Geekbench не добавила данные о 12-е поколении Core P-серии в свой официальный рейтинг. Можно ожидать повышения многоядерной производительности по сравнению с Core i7-1270P из-за добавления двух высокопроизводительных ядер и по сравнению с Core i7-1280P в результате прироста частоты.

Источник: videocardz