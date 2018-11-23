В Humble Bundle бесплатно раздают приключенческий экшен Outcast: Second Contact

Сервис Humble Bundle предлагает очередную возможность получить игру бесплатно. На этот раз раздаются ключи активации игры Outcast: Second Contact.

В отличие от большинства подобных раздач, в этот раз предлагается относительно «свежий» продукт. Outcast: Second Contact представляет собой ремейк игры 1999 года, она вышла 14 ноября 2017 года. Игроку предлагается взять на себя роль бывалого солдата элитных войск и исследовать планету Adelpha, где смешались магия и наука. При этом предстоит открывать экзотические города, противостоять жестоким врагам и пытаться узнать тайны развитой цивилизации.

По мере продвижения по сюжету игрок сможет исследовать шесть континентов Adelpha, изучить культуру чужой цивилизации, вести торговлю с купцами и переговоры с повстанческими силами. В приключениях также пригодятся и боевые навыки, арсенал улучшаемого оружия и высокотехнологичных приспособлений. Прохождение игры потребует более 50 часов.

Игру Outcast: Second Contact можно получить бесплатно в Humble Bundle по следующему адресу. Для сравнения, её цена в Steam составляет 890 грн (267 грн при покупке во время нынешней Осенней распродажи). Бесплатная раздача продлится до вечера субботы 24 ноября. В этот раз выдают не ключ игры, который нужно активировать в Steam, а ссылку на загрузку дистрибутива. Загрузку (можно через торрент) нужно закончить до 29 ноября.