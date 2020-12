В мобильном поиске Google появилось 50 новых моделей животных в дополненной реальности

Компания Google добавила в мобильный поиск 50 новых животных, выполненных в дополненной реальности. Среди них предлагаются кошка, красная панда, жираф, корова, зебра, свинья, бегемот. Их изображения можно накладывать поверх изображения реального мира.

Возможность использования этих и других животных в дополненной реальности появляется в том случае, когда пользователь осуществляет поиск названия животного через мобильное приложение Google. Нажав на кнопку View in 3D среди результатов поиска, пользователь сможет запустить отображение этого животного в дополненной реальности.

Hip(po), hip(po), hooray! 🦛 There are 50 new AR animals to discover on Search. Search for your favorite animal on your Google mobile app, tap «View in 3D» to see them in your space and don’t forget to share your best creations with #Google3D. pic.twitter.com/u80Mn7wi1z

— Google (@Google) December 11, 2020