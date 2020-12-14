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В мобильном поиске Google появилось 50 новых моделей животных в дополненной реальности

В мобильном поиске Google появилось 50 новых моделей животных в дополненной реальности

В мобильном поиске Google появилось 50 новых моделей животных в дополненной реальности


Компания Google добавила в мобильный поиск 50 новых животных, выполненных в дополненной реальности. Среди них предлагаются кошка, красная панда, жираф, корова, зебра, свинья, бегемот. Их изображения можно накладывать поверх изображения реального мира.

Возможность использования этих и других животных в дополненной реальности появляется в том случае, когда пользователь осуществляет поиск названия животного через мобильное приложение Google. Нажав на кнопку View in 3D среди результатов поиска, пользователь сможет запустить отображение этого животного в дополненной реальности.


Google не публикует полный список животных, чьи модели теперь доступны в дополненной реальности. Ресурс Android Police подготовил список таких животных, которых удалось обнаружить на текущий момент.

В мобильном поиске Google появилось 50 новых моделей животных в дополненной реальности

Напомним, Google начала добавлять трёхмерные изображения животных в поиск в прошлом году. Но на то время перечень животных был ограничен лишь небольшим количеством. Пользователям были доступны тигр, лев, волк, собака. Поисковый гигант несколько раз расширял коллекцию доступных в поиске 3D моделей животных – в марте и августе.

Источник: The Verge

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