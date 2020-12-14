В мобильном поиске Google появилось 50 новых моделей животных в дополненной реальности

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Компания Google добавила в мобильный поиск 50 новых животных, выполненных в дополненной реальности. Среди них предлагаются кошка, красная панда, жираф, корова, зебра, свинья, бегемот. Их изображения можно накладывать поверх изображения реального мира.

Возможность использования этих и других животных в дополненной реальности появляется в том случае, когда пользователь осуществляет поиск названия животного через мобильное приложение Google. Нажав на кнопку View in 3D среди результатов поиска, пользователь сможет запустить отображение этого животного в дополненной реальности.

Hip(po), hip(po), hooray! 🦛 There are 50 new AR animals to discover on Search. Search for your favorite animal on your Google mobile app, tap «View in 3D» to see them in your space and don’t forget to share your best creations with #Google3D. pic.twitter.com/u80Mn7wi1z — Google (@Google) December 11, 2020



Google не публикует полный список животных, чьи модели теперь доступны в дополненной реальности. Ресурс Android Police подготовил список таких животных, которых удалось обнаружить на текущий момент.

Напомним, Google начала добавлять трёхмерные изображения животных в поиск в прошлом году. Но на то время перечень животных был ограничен лишь небольшим количеством. Пользователям были доступны тигр, лев, волк, собака. Поисковый гигант несколько раз расширял коллекцию доступных в поиске 3D моделей животных – в марте и августе.

Источник: The Verge