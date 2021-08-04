В США заметно снизили цены на новые электромобили Nissan Leaf, стартовая версия теперь стоит всего $19,900 (после льгот)
Японский автопроизводитель Nissan официально объявил о заметном снижении стоимости электромобиля Nissan Leaf 2022 модельного года. В зависимости от версии скидка по сравнению с такими же электромобилями 2021 модельного года составляет от $4,270 до $6,570, а стартовая версия теперь стоит $27,400 или всего $19,900 после федеральной налоговой льготы в размере $7,500.
Начальный Nissan Leaf S с мощностью 110 кВт / 150 л.с., батареей на 40 кВтч и запасом хода 240 км (EPA) / 380 км (NEDC) оценили в $27,400, а не $31,670 как раньше (скидка — $4,270). Чуть лучше оснащенная версия Nissan Leaf SV с такой же батареей на 40 кВтч теперь стоит $28,800, а не $34,960 (скидка — $6,160).
Более мощные версии с двигателем на 160 кВт / 217 л.с., батареей на 62 кВтч и запасом хода 350-365 км (EPA) также стоят заметно дешевле. Так, Nissan Leaf S Plus оценили в $32,400 вместо $38,270 (скидка — $5,870), Nissan Leaf SV Plus — в $35,400 вместо $40,520 (скидка — $5,120), а Nissan Leaf SL Plus — в $37,400 вместо $43,970 (скидка — $6,570).
Для удобства сравнения показатели Nissan Leaf (2022) сведены в таблицу:
|Модель
|Батарея
|Цена 2022 м.г.
|Цена 2021 м.г.
|Скидка
|Nissan Leaf S
|40 кВтч
|$27,400
|$31,670
|-$4,270
|Nissan Leaf SV
|40 кВтч
|$28,800
|$34,960
|-$6,160
|Nissan Leaf S Plus
|62 кВтч
|$32,400
|$38,270
|-$5,870
|Nissan Leaf SV Plus
|62 кВтч
|$35,400
|$40,520
|-$5,120
|Nissan Leaf SL Plus
|62 кВтч
|$37,400
|$43,970
|-$6,570
Отметим, что на официальном сайте Nissan USA говорится о распродаже, однако будет ли она постоянной или ограниченной во времени, пока неизвестно.
Напомним, что официальные продажи электромобиля Nissan Leaf стартовали в Украине всего полтора месяца назад, при этом в нашей стране эта модель пока продается в единственной комплектации N-Connecta по цене $35 тыс. или 962 тыс. грн.
Источник: Electrek, Nissan USA