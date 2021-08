В США заметно снизили цены на новые электромобили Nissan Leaf, стартовая версия теперь стоит всего $19,900 (после льгот)

Японский автопроизводитель Nissan официально объявил о заметном снижении стоимости электромобиля Nissan Leaf 2022 модельного года. В зависимости от версии скидка по сравнению с такими же электромобилями 2021 модельного года составляет от $4,270 до $6,570, а стартовая версия теперь стоит $27,400 или всего $19,900 после федеральной налоговой льготы в размере $7,500.

Начальный Nissan Leaf S с мощностью 110 кВт / 150 л.с., батареей на 40 кВтч и запасом хода 240 км (EPA) / 380 км (NEDC) оценили в $27,400, а не $31,670 как раньше (скидка — $4,270). Чуть лучше оснащенная версия Nissan Leaf SV с такой же батареей на 40 кВтч теперь стоит $28,800, а не $34,960 (скидка — $6,160).

Более мощные версии с двигателем на 160 кВт / 217 л.с., батареей на 62 кВтч и запасом хода 350-365 км (EPA) также стоят заметно дешевле. Так, Nissan Leaf S Plus оценили в $32,400 вместо $38,270 (скидка — $5,870), Nissan Leaf SV Plus — в $35,400 вместо $40,520 (скидка — $5,120), а Nissan Leaf SL Plus — в $37,400 вместо $43,970 (скидка — $6,570).

Для удобства сравнения показатели Nissan Leaf (2022) сведены в таблицу:

Модель Батарея Цена 2022 м.г.

Цена 2021 м.г. Скидка

Nissan Leaf S 40 кВтч $27,400 $31,670 -$4,270 Nissan Leaf SV 40 кВтч $28,800 $34,960 -$6,160 Nissan Leaf S Plus 62 кВтч $32,400 $38,270 -$5,870 Nissan Leaf SV Plus 62 кВтч $35,400 $40,520 -$5,120 Nissan Leaf SL Plus 62 кВтч $37,400 $43,970 -$6,570

Отметим, что на официальном сайте Nissan USA говорится о распродаже, однако будет ли она постоянной или ограниченной во времени, пока неизвестно.

Напомним, что официальные продажи электромобиля Nissan Leaf стартовали в Украине всего полтора месяца назад, при этом в нашей стране эта модель пока продается в единственной комплектации N-Connecta по цене $35 тыс. или 962 тыс. грн.

Источник: Electrek, Nissan USA