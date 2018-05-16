В YouTube для Android может появиться режим инкогнито

Команда разработчиков видеохостинга YouTube тестирует режим инкогнито для Android-приложения. Эту функцию уже давно предлагают браузер Chrome и клавиатура Gboard, поэтому неудивительно, что режим инкогнито может появиться и в мобильном YouTube.

Первым на изменения в приложении обратил внимание ресурс Android Police. Функция появилась в меню «Аккаунт». Судя по предоставленным изображениям, опции «Сменить аккаунт» и «Выйти» объединят в один пункт, а новая опция «Включить Инкогнито» разместится ниже.

В режиме инкогнито аватар должен смениться на соответствующую иконку, вся ваша активность на YouTube в текущем сеансе не будет сохраняться, а подписки будут скрыты. По всей видимости, изменения произойдут на стороне сервера. Сейчас функция доступна только у некоторых пользователей.

В приложении YouTube уже есть аналог режима инкогнито. Это две опции: «Приостановить запись истории просмотра» и «Приостановить запись истории поиска» в меню «История и конфиденциальность». Но включать и отключать их каждый раз, когда вы хотите, чтобы ваша активность на YouTube не сохранялась, не очень удобно.

Источник: AndroidPolice