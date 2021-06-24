Vodafone, Ericsson та ДТЕК запустили проєкт Smart Factory 5G з автоматизації виробництва на базі 5G, камер, дронів тощо





Оператор Vodafone Україна спільно з ДТЕК та Ericsson оголосили про старт проєкту Smart Factory 5G на машинобудівному заводі «Корум Світло шахтаря» у Харкові, який виробляє гірничо-шахтне обладнання. В рамках проєкту компанії починають розбудову приватної технологічної мережі (Private Network) зв’язку 5G, в яку будуть інтегровані мобільні пристрої, виробниче обладнання, різноманітні керуючі пристрої та системи віддаленого і автоматизованого управління.

Технологічна 5G-мережа Ericsson дасть можливість автоматизовувати виробничі процеси. Вперше в Україні буде протестовано дистанційне керування, діагностика обладнання і будівель за допомогою дронів і камери 360°. Крім оптимізації виробничих процесів, запуск рішень підвищить рівень промислової безпеки – багато операцій зможуть виконуватися віддалено, а своєчасний моніторинг — попереджати можливі аварійні ситуації.

«Сьогодні ми анонсуємо старт першого в Україні проєкту, який можна назвати проєктом з майбутнього. Це – Smart Factory 5G. Такий проєкт народився не випадково: в світі Vodafone – технологічний лідер і цей колосальний досвід ми залучаємо в Україну, разом з нашими партнерами запускаємо рішення, що поєднують передові технології: 5G, інтернет речей, великі дані, штучний інтелект. Ми починаємо з підприємства наших партнерів, компанії ДТЕК, яке носить символічну назву – «Корум Світло Шахтаря». Роботи з побудови Private Network на базі технології 5G вже йдуть повним ходом. Ми створюємо майданчик, де бізнес «наживо» зможе тестувати й на практиці використовувати можливості рішень на базі 5G. Наш проєкт є прикладом синергії провідних компаній – ДТЕК та Ericsson, ми разом працюємо над побудовою в Україні розумного виробництва», – коментує Ольга Устинова, генеральний директор Vodafone Україна.

У проєкті буде впроваджене рішення Ericsson Dedicated Networks, яке включає ядро ​​мережі Enterprise Core і систему радіодоступу з використанням Ericsson Radio Dot System.

Ericsson Enterprise Core – віртуалізоване рішення, що масштабується і може забезпечувати підключення до 50 000 абонентів. Завод «Корум Світло шахтаря» буде оснащений приватною мережею 5G та під’єднаний до загальної інфраструктури корпорації завдяки каналам зв’язку Vodafone.

Джерело: Vodafone Україна