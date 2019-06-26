Vodafone рассказал, как изменилось использование 4G в Чернобыле за последние полгода
Оператор мобильной связи Vodafone сообщил, что за полгода работы 4G-сети на Чернобыльской АЭС потребление интернет-трафика выросло в среднем на 40%.
Наиболее интенсивно пользовались 4G во второй половине апреля – в преддверии годовщины Чернобыльской катастрофы – и в последнюю неделю мая, что можно связать с повышенным интересом к истории ЧАЭС после выхода сериала «Чернобыль». В эти дни наблюдалось увеличение трафика на 51-53%.
Напомним, что Vodafone обеспечил 4G-покрытие для сотрудников и посетителей ЧАЭС в ноябре 2018 года. В зоне отчуждения связь обеспечена также в г. Чернобыль и в местах проживания людей, связь работает в нескольких стандартах – 4G/3G/2G.
Всего же на сегодняшний день порядка 60% жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone. География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя 24 области Украины.
Источник: Vodafone