Vodafone Україна погодилась заплатити за телеком-оператора Vega Telecom до $15 млн





Vodafone Ukraine вказала ціну угоди з оператором фіксованого зв’язку Vega, який належить СКМ (Ріната Ахметова), у звіті для інвесторів — актив оцінили в суму до $15 млн, звернув увагу dev.ua.

19 серпня Vodafone Україна повідомила, що АМКУ дозволив купівлю телеком-оператора Vega Telecom. Проте ціна угоди тоді ніде не вказувалась.

У звіті для інвесторів також повідомляється, що договір про купівлю-продаж активу був укладений в червні 2021 року. А саме — на 99,9929% акцій Приватного акціонерного товариства «Фарлеп-Інвест», яке працює під брендом Vega, а також не менше 95% статутного капіталу ТОВ «Кейбл ТВ-ФІНАНСИ».

Завершення угоди між Vodafone Україна та Vega Telecom очікується не пізніше 15 вересня 2021 року.

ПрАТ «Фарлеп-Інвест» надає послуги фіксованого доступу до мережі інтернет і послуги фіксованого телефонного зв’язку, а ТОВ «Кейбл ТВ-ФІНАНСИ» — послуги фіксованого доступу до інтернету. Також ПрАТ «Фарлеп-Інвест» і ТОВ «Кейбл ТВ-ФІНАНСИ» володіють частотним ресурсом у діапазоні 2,3 ГГц (15 МГц в 6 регіонах), а також у діапазоні 2,5-2,7 ГГц. Ці частоти підходять для впровадження 4G.