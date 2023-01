Винил, 8 Track и кассеты: как менялись продажи музыки по форматам за последние 50 лет

Трудно представить современный мир без музыки — мы слушаем ее дома, на концертах или по дороге на работу в наушниках. За последние 50 лет для доступа к нашим любимым песням использовалось немало разных музыкальных форматов, отражающих переход общества от аналоговых источников к цифровым.

Visual Capitalist предлагает посмотреть как продавались различные музыкальные форматы в течение 1973-2021 годов на видео, созданном на основе данных Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA).

Винил

До конца 1980-х годов винил доминировал в индустрии музыкальных форматов, зарабатывая миллиарды долларов на продажах ежегодно. Записи «Born to Run» Брюса Спрингстина или «Dark Side of the Moon» Pink Floyd стали одними из самых продаваемых альбомов.

Stereo 8 (8 Track)

8 Track появился в США в 1964 году и массово выпускался до 1982 года. Пик популярности формата пришелся на конец 1960-х – 1970-е годы, когда он широко применялся в автомобильных проигрывателях и магнитолах. Картридж 8 Track использовал аналоговую магнитную ленту и предоставлял 90 минут непрерывного воспроизведения музыки.

Продажи кассет формата Stereo 8 выросли и достигли пиковых 900 миллионов долларов в 1978-м году.

Кассеты

В начале 1980-х 8 Track подвинули кассеты, которые были более удобными в использовании, чем предшественники. К 1989 году кассетный формат достиг своего пика прибыли в 3,7 миллиарда долларов.

Компакт-диски

Впервые выпущенный в 1982-м году компакт-диск или CD появился на музыкальном рынке в качестве преемника виниловой пластинки. Продажи элегантного портативного компакт-диска, разработанного Philips и Sony, быстро выросли, поскольку домашние и автомобильные стереосистемы быстро добавили необходимую функциональность.

Этот формат принес 13,3 миллиарда долларов дохода как в 1999-м, так и в 2000-м годах. В настоящее время ни один другой музыкальный формат не достиг подобного показателя.

Цифровые музыкальные форматы

С начала 2000-х массовое использование интернета и внедрение цифровой музыки, доступной через загрузку, подтолкнули продажи музыкальных компакт-дисков к стремительному падению.

Запуск потоковых платформ, таких как Spotify, в 2006 году усилил упадок формата, когда продажи компакт-дисков упали примерно на 4 миллиарда долларов за пять лет.

В 2007 году только продажи рингтонов принесли 1,1 миллиарда долларов, а в 2012 году доходы от загрузок подскочили до пика в 2,9 миллиарда долларов. Музыкальные потоковые платформы продолжали расти до 2021-го года и, вероятно, останутся еще долго основным источником потребления музыки.

В 2021 году стриминговые платформы обеспечили музыкальной индустрии колоссальные продажи в размере 11,5 миллиарда долларов. Если их популярность и доступность будут расти, формат потенциально может бросить вызов популярности компакт-дисков в конце 90-х.

Винтаж возвращается?

Нет сомнения, что цифровые музыкальные форматы с каждым годом становятся все популярнее. Однако один из наших старинных и любимых музыкальных форматов – виниловая пластинка – кажется, снова возвращается. Согласно базе данных RIAA, в 2021 году доход от продажи виниловых пластинок/альбомов вырос до 1 миллиарда долларов, что является самым высоким показателем с середины 1980-х годов.