Вышел геймплейный трейлер игры The Lord of the Rings: Gollum с графикой 4K RTX

За месяц до релиза игры The Lord of the Rings: Gollum вышел новый трейлер, демонстрирующий её графические возможности. Видео опубликовано на канале NVIDIA GeForce.

Трейлер демонстрирует различные геймплейные моменты при активированной трассировке лучей и разрешении 4K. Игра The Lord of the Rings: Gollum также поддерживает технологию NVIDIA DLSS 3. Именно возможности этих своих решений и стремилась продемонстрировать NVIDIA. Насколько хорошо игра использует передовые возможности, можно наглядно увидеть в трейлере.

Действие игры The Lord of the Rings: Gollum происходят во время событий первых частей «Братства Кольца». Игрок управляет Голлумом, когда тот пытается вернуть Кольцо Всевластия. Игра раскроет, как он перехитрил самых могущественных персонажей Средиземья. Разработчики предусмотрели возможность встать на сторону Голлума или Смеагола, что повлияет на то, как разыгрываются определённые взаимодействия в игре.

Игра The Lord of the Rings: Gollum выйдет 25 мая (хотя изначально релиз был запланирован на 1 сентября 2022 года) на платформах ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.