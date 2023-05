Выступление Рианны стало самым популярным halftime-шоу в истории Супербоула — его смотрели 121 млн зрителей

Появление певицы во время главного футбольного события для Америки привлекло внимание миллионов людей и побило все предыдущие рекорды просмотров.

Согласно обновленному отчету Nielsen за halftime performance Рианны в перерыве поединка Канзас-Сити Чифс и Филадельфия Иглз 12 февраля наблюдали 121,017 млн ​​зрителей (до сих пор рекорд по просмотрам удерживало выступление Кэти Перри во время Супербоула-2015, которое также преодолело отметку в 121 млн зрителей).

Таким образом – и сам матч, и шоу стали самыми популярными за всю историю проведения Супербоула.

.@Rihanna‘s Super Bowl LVII 2023 performance is the most watched halftime show of all time, with 121.017M views! https://t.co/iRY2u9XlOa #SBLVII pic.twitter.com/Ixgev7X7vp

