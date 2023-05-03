Выступление Рианны стало самым популярным halftime-шоу в истории Супербоула — его смотрели 121 млн зрителей

Появление певицы во время главного футбольного события для Америки привлекло внимание миллионов людей и побило все предыдущие рекорды просмотров.

Курс DevOps-інженер Просто подивіться, скільки вони всього вміють! Станьте спеціалістом, який потрібен завжди Хочу таким стати

Согласно обновленному отчету Nielsen за halftime performance Рианны в перерыве поединка Канзас-Сити Чифс и Филадельфия Иглз 12 февраля наблюдали 121,017 млн ​​зрителей (до сих пор рекорд по просмотрам удерживало выступление Кэти Перри во время Супербоула-2015, которое также преодолело отметку в 121 млн зрителей).

Таким образом – и сам матч, и шоу стали самыми популярными за всю историю проведения Супербоула.

.@Rihanna‘s Super Bowl LVII 2023 performance is the most watched halftime show of all time, with 121.017M views! https://t.co/iRY2u9XlOa #SBLVII pic.twitter.com/Ixgev7X7vp — Roc Nation (@RocNation) May 2, 2023

Предварительные данные просмотров от Nielsen (113,1 млн зрителей для матча) были ошибочными, поскольку дальнейшая проверка «обнаружила нарушения с кодировкой, а также проблемы с измерениями вне домохозяйства». Новая цифра в 115,1 млн просмотров для матча побила рекорд, установленный поединком 2015-го года между Нью-Ингленд Пэтриотс и Сиэтл Сихокс, который привлекл 114,442 млн зрителей, а также превзошла просмотры Супербоула 2017-го года, где соревновались Атланта Фэлконс и Нью-Ингленд Пэтриотс (113,668 млн).

Сама Рианна впервые за 5 лет выступала вживую и, как оказалось, была беременна вторым ребенком – что в конце концов не помешало певице исполнить свои лучшие хиты и бодро танцевать на «летучих» сценах на стадионе State Farm в Глендейле, штат Аризона.